AKTUELNO

Zadruga

ŠOKIRANA: Sandra provalila Boginju, ubeđena da joj smetaju sve devojke koje su oko Đukića (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nerealno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem Tanja Siijelja Boginja ogovara Sandru Todić i Maju Marinković zbog Filipa Đukića.

Voditeljka je dala reč Sandri Todić:

- Ova iskompleksirana osoba, besni zbog Filipa, jer smo mi drugari i lepo nam je - rekla je Sandra.

- Ona je iskompleksirana, gurala me je da bi igrala sa Tošom, jer sam ja bitnija od nje, a onda se desilo ono kada Maja i ona bile na šanku, gde je ona mene vređala i govorila sam ja ćorava, i tu je nastao haos, ja sam krenula da se obračunam sa njom, ona mene uhodi i govori mi kako me neće Filip - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da kažem da je Sandra ovde prva počela, malo je bila cirke pa je komentarisala - rekla je Matora.

- Ona se iskompleksirala zbog Filipa, juri me i vređa zbog njega - rekla je Sandra Todić

- Ona je meni glumiala drugaricu, a onda zavšrila sa njim u krevetu - dodala je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovde se samo moji odnosi komenaraišu, meni je lepo ja se družim, zezam - dodao je Filip.

- Ove godine je Filipova uloga posebna, on govori i uživa ovde, a nikoa ne juri - rekao je Janjuš.

- Teodora sve vreme gleda Filipa, i sve zanima kako on kao pradator hvata nove žrtve, gde god da sedne on je našao novu, verujem da je sledeća devojak Jovana Advokatica - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Otkrila da li će istetovirati Bebicu kod Đukića: Teodora progovorila o novoj tetovaži, Filip priznao da ima tetovažu za bivšu (VIDEO)

Zadruga

IDEM JA KOD FILIPA: Sandra pecnula Boginju pomenuvši Đukića, pa Urošu poručila da više NISU PRIJATELJI (VIDEO)

Zadruga

Pukla tikva: Sandra otkrila kako se oseća nakon raskida sa Lukom, on joj prebacio sve što mu je smetalo (VIDEO)

Zadruga

Pred pucanjem?! Teodora neće da trpi više Bebicu i njegovo ponašanje, stavila mu do znanja šta joj smeta (VIDEO)

Domaći

Provalila ga: Miljana otkrila da bi Milovan sve oprostio Aleksandi da ona želi da bude sa njim, on skočio da se odbrani, ali mu nije polazilo za rukom

Farmeri

Zaratile oko hrane: Babejić zabranila Aleksandri i Barbi da jede baklave koje je ona pravila, svi u šoku zbog njenog ponašanja (VIDEO)