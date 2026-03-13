ŠOKIRANA: Sandra provalila Boginju, ubeđena da joj smetaju sve devojke koje su oko Đukića (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem Tanja Siijelja Boginja ogovara Sandru Todić i Maju Marinković zbog Filipa Đukića.

Voditeljka je dala reč Sandri Todić:

- Ova iskompleksirana osoba, besni zbog Filipa, jer smo mi drugari i lepo nam je - rekla je Sandra.

- Ona je iskompleksirana, gurala me je da bi igrala sa Tošom, jer sam ja bitnija od nje, a onda se desilo ono kada Maja i ona bile na šanku, gde je ona mene vređala i govorila sam ja ćorava, i tu je nastao haos, ja sam krenula da se obračunam sa njom, ona mene uhodi i govori mi kako me neće Filip - rekla je Boginja.

- Ja moram da kažem da je Sandra ovde prva počela, malo je bila cirke pa je komentarisala - rekla je Matora.

- Ona se iskompleksirala zbog Filipa, juri me i vređa zbog njega - rekla je Sandra Todić

- Ona je meni glumiala drugaricu, a onda zavšrila sa njim u krevetu - dodala je Boginja.

- Ovde se samo moji odnosi komenaraišu, meni je lepo ja se družim, zezam - dodao je Filip.

- Ove godine je Filipova uloga posebna, on govori i uživa ovde, a nikoa ne juri - rekao je Janjuš.

- Teodora sve vreme gleda Filipa, i sve zanima kako on kao pradator hvata nove žrtve, gde god da sedne on je našao novu, verujem da je sledeća devojak Jovana Advokatica - rekao je Ivan.

Autor: N.B.