NIKO MENE NE MOŽE... Viktor progovorio o odnosu sa Minom, priznao da li mu smetaju Anitine reči o njegovoj devojci (VIDEO)

Dosta mu je svega!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem su se MIna Vrbaški i Viktor Gagić sukobili, reč je dobila Rada Todorović:

- Moram da kažem da je Mina zagrejanija od njega. On je loš prema njoj, manipuliše sa njom, i sve što je on radio prebacuje na druge devojke - rekla je Rada.

- Radi je problem što ona nije na MIninom mestu, volela bi da bude sa njim, ali MIna je stamenija od njega a on ima problem sa egom, pa mu je teško da prihvati kritiku - rekla je Jovana advokarica.

- Mislim da se Viktoru ne ostaje u ovom odnosu, Mina manupiliše sa njom, ona je namazana, a on ima sve u podsvesti šta sam ja rekla, ali ne verujem da će to trajati - rekla je Anita.

- Meni niko ne može da ubaci nemir, niti može da me poremeti, to je sve prošlo. Jovana je lepo objasnila sve, ja imam problem sa ponosom, a i mnoge bi bile na Mininom emstu - dodao je Viktor.-

Autor: N.B.