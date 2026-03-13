IMAJU EMOCIJE JEDNO PREMA DRUGOM: Asmin dao blagoslov Aneli i Janjušu, pronašao rešenje za njihov sukob! (VIDEO)

Uvideo svetlo na kraju tunela!

U nardnom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju kako se Aneli Ahmić interesuje kod Rade Todorović za dešavanja sa rođendana Marka Janjuševića Janjuša.

- Aneli, šta ti je Rada prošaputala? - upitao je voditelj.

- Ja sam je pitala šta je bilo na Janjuševom rođendanu, da li me je neko pomenuo. Ona mi je rekla da su stigle neke torte i da je dobio neke igračkice karikature s našim likom. Samo to - kazala je Aneli.

- Pa eto, očigledno ju je to zanimalo. Ne zameram ja ništa - kazao je Janjuš.

- Evidentno je da postoje emocije među njima. Ne bi se grlili satima, da tu ne postoje emocije. Moj savet im je da popričaju kako bi rešili svoje probleme, makar da budu prijatelji, pa da se iz tog odnosa izrodi nešto više - istakao je Asmin.

-Istina - dodao je Janjuš.

- Šta istina? Imaš devojku! Meni je muka od tvojih manipulacija. Zamerila sam ti neke stvari, više nemamo kontakt nikakav. Sad imaš Vanju, s njom provodi vreme - rekla je Aneli.

- Ja sam tu uvek za Aneli, ona kad želi, samo da zna da na mene može da računa - kazao je Janjuš.

Autor: S.Z.