PLAMEN STARE LJUBAVI NIJE UGAŠEN?! Janjuš nakon emisije dotrčao do Aneli, pa joj priznao da je SLAB NA NJU! (VIDEO)

Ne može protiv svog srca?!

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'', potegla se tema o odnos Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić, te je usled njihovog negiranja da ljubavne emocije postoje, Asmin Durdžić rekao da je primetio da vatra ljubavi u njima tinja još uvek. Nakon emisije, Janjušević je svojim potezom ipak pokrenuo sumnje da je Durdžić bio u pravu.

- Ti ne možeš da izdržiš da ne pitaš za mene kad se posvađamo, a ja ne mogu da ti ne dobacim - kazao je Janjuš.

- Paljba iz Paba, budaletino jedna. Imaš devojku, ajde, šetnja - rekla je Aneli, pa ga izbacila iz Paba.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.