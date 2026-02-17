AKTUELNO

Zadruga

SVIĐA MU SE TEODORA! Otkriveno da je Filip procvetao otkako se vezao sa Delićevom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može protiv emocija.

Dača Virijević je pitao Filipa Đukića kako to da je srećniji otkako je vezan sa Teodorom Delić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam želju da radim ništa pozitivno, gubim energiju, a ti Dačo govoriš da sam ja danas srećniji ali to nije istina. Ja sam uvek isti, zezam se sa svima, danas je samo promena što su Bebica i Teodora sada sa nama, jer smo Teodora i ja vezani - rekao je Filip.

Ja mislim da se tebi sviđa Teodora, deluje mi da se srećniji kraj nje, a to je moje mišljenje - govorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Ti ne možeš da razgovaraš sa mnom na taj način, da praviš priče koje ne postoje. Ti si za sat vremena video nešto što niko nije - dodao je Filip.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

PRIPREMA TEREN! Teodora najavljuje reskid sa Bebicom: Smeta mu Filip, ali ja ne treba da ispaštam! POTOM PONOVO PLJUNULA TAKIJA! (VIDEO)

Farma

Aleksandra konačno pronašla svog idealnog muškarca: Mnoge je testirala, ali Milan Runjo je ovog puta osvojio njeno srce?! (VIDEO)

Zadruga

Da sam hteo nešto, flertovao bih sa Majom kad sam raskidao sa Aneli! Luka ne može da se opasulji od scena koje mu je priredila Anita! (VIDEO)

Zadruga

Što je luđa to mi se više sviđa: Bora priznao da ne može da se odvoji od Anastasije! (VIDEO)

Zadruga

Tvoja drugarica je imala s*ks sa tvojim dečkom! Terza ponovo iskoristio priliku da POTKAČI Milicu, pevačica mu nije ostala dužna! (VIDEO)

Zadruga

Dokazali da je se nisu odrekli! Majka se javno obratila Dragani Stojančević, suza suzu stiže (VIDEO)