SVIĐA MU SE TEODORA! Otkriveno da je Filip procvetao otkako se vezao sa Delićevom! (VIDEO)

Ne može protiv emocija.

Dača Virijević je pitao Filipa Đukića kako to da je srećniji otkako je vezan sa Teodorom Delić.

- Nemam želju da radim ništa pozitivno, gubim energiju, a ti Dačo govoriš da sam ja danas srećniji ali to nije istina. Ja sam uvek isti, zezam se sa svima, danas je samo promena što su Bebica i Teodora sada sa nama, jer smo Teodora i ja vezani - rekao je Filip.

Ja mislim da se tebi sviđa Teodora, deluje mi da se srećniji kraj nje, a to je moje mišljenje - govorio je Dača.

Ti ne možeš da razgovaraš sa mnom na taj način, da praviš priče koje ne postoje. Ti si za sat vremena video nešto što niko nije - dodao je Filip.

