OČAJNIČKI POTEZ: Luka udario ispod pojasa, unizio Anđelovu muškost, pa spomenuo njegove rasprave sa Anitom: DA LI JE NORMALNO... (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', predstavnica portala Pink.rs, Maša Mihailović postavila je Luki Vujoviću.

- Luka, kako si? - upitala je Maša.

- Dobro sam. Međutim, kako da se osetim kao čovek, koji svakodnevno ima neke svoje probleme. Slušao sam Anđela šta je pričao, a sada ću da mu odgovorim na sve - rekao je Luka.

- Šta ti smeta tačno kod Anđela? Da li te nervira, ili ti smeta to što je blizak sa Aneli? - upitala je Maša.

- Anđelo je rekao da može da ima Anitu kad poželi, a to sve njeno dete može da čuje, na koji način priča o njoj. Ja sam mu danas pokazao da ne može neke stvari da govori, jer je to vređanje moje,a njegove bivše devojke. Ovi što misle da je zbog Aneli, neka se zapitaju slobodno zašto nisam onda Janjušu napravio problem, kada se grlio sa Aneli po krevetu. Mogu da pomislim da je on meni na početku veze sa Anitom pokušao nju da ogadi. On je uživao tokom igrice što je imao bananu u ruci. Ja sam za pet sekundi skinuo brus, a on bruseve ne skida. On nije ljubomoran na Anitu i mene, nego je on taj koji bi voleo da je na Anitinom mestu. Isto tako, nije moj odnos sa Anitom nešto najgore, jer sam ja imao žestoke akcije i sa Aneli, da se ne lažemo.Ne znam da li nam se vide lica tokom odnosa, da nismo pokriveni? Nikada nismo imali situaciju gde nam se vide lica, da smo otkriceni. Jedino možda se čuje. On komentariše moju muškost, a kako se on ponašao kad je palicom razbijao stan, dok je Anitin sin u stanu? Da li je to muškost? Šta je to u četiri zida, kad on demonstrira silu, a ona plače i kuka? - rekao je Luka.

- Zbog čega je onda Anita pred početak ''Elite 9'' u emisiji u kojoj je gostivala kod Ane Radulović i mene plakala i prisećala se odnosa sa Anđelom? - upitala je Maša.

- Tako sam rekla? Ne sećam se da je to bilo tako - kazala je Anita.

- Ne znam da li je to rekla. Ona je verovatno volela. Nikada nije rekla da ga nije volela. Bila je mlada kada je ušla u odnos sa njim. Na sve bi pristala da bude sa njim u tom trenutku. On je fin muškarac, pravi, a pisao je trudnoj ženi, koja je bila bivša partnerka njegovog druga - rekao je Luka.

Autor: S.Z.