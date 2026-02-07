Sa njom je veća strast nego sa Aneli: Luka ogolio dušu o problemima sa Anitom, pa priznao da priželjkuje da postane ponovo otac! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovoj vezi sa Anitom Stanojlović i o svim problemima koje su imali.

- Ona ima zaključak odmah kad neko nešto kaže. Rekao sam joj da plače i oda mi daje razlog da sumnjam. Ja nisam u ženskoj glavi ne znam da li je problem frizer ili nešto drugo. Sve što su joj preneli nju je iznerviralo. Ona mi je zamerila što sam se na sekundu presvukao pored kreveta. Ja sa, rekao da sam se presvukao, nisam rekao da lažu. Ona je iz mog smeha zaključila da ja flertujem sa Majom i da se držim za onu stvar dok pričam sa njom. Ja se trudim da ljudi ne mogu da izvlače moju reakciju. Mnogi ukućani se raduju kad se svađamo, ali zbog toga samo da bi posle bili kako su oni znali. Ja želim da budem najbolji svom detetu sutra i Anita takođe. Ja nisam rekao da radimo na tome, ali sam rekao i da dođe do toga da ništa neće poremetiti to da sutra budem dobar otac. Ja bih voleo da se ostvarim ponovo u ulozi oca. Vidim da ume da poštuje muškarca pored nje - rekao je Luka.

- Isticao si da je neprirodan način na koji ste ušli u vezu, a sada kad je prošlo neko vreme šta si spoznao kod nje? - pitao je Darko.

- Iskrena je i lojalna. Ona gleda da ja promenim svoje greške. Ona meni nije dala za pravo da posumnjam i da se posvađamo, ne bi otišla na drugu stranu - rekao je Luka.

- Rekao si da je mesec dana sa Anitom izbrisalo godinu sa Aneli - rekao je Darko.

- Ja osam godina nisam bio u vezi i nisam imao pažnju. Kad sam ušao sa Aneli, ona je izbrisala prethodnu vezu, isto tako i sad sa Anitom. Ova strast pokazuje da je mnogo veća nego u prethodnom odnosu. Meni je odmah bilo lepo. Ja nju pogledom mogu da pročitam - rekao je Luka.

- Uroš je rekao kad je nešto video da nije luda Anita što te trpi - rekao je Darko.

- Pustite Uroša - rekao je Luka.

