Svađamo se kao da smo se zasitili jedno drugog: Luka iskren do koske o odnosu sa Anitom, njena reakcija potpuno izostala! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovim svađama sa Anitom Stanojlović.

- Došli smo u situaciju gde ja njoj nisam pokazao nijednom da nema poverenje, šta god da radila ja njoj verujem. Ona u početku nije gledala ko je Luka bio i samo odjednom prkeo noći posesivnost. Ako se meni neka druga sviđa neće me sprečiti njena histerija. Ja neću biti ni sa kim šest meseci. Je l' to znači da ako se mi posvađamo da neko može da ti piše odmah? Da sam napolju drugačije bih reagovao, ali ovde je moja nemoć. Ja hoću da idem na ciugaru da se iskuliram ona odmah skače da ide sa mnom. Ovaj odnos ne vodi nigde jer 14 dana nismo srećni. Ona je meni jutros priznala da ne može da veruje da je stvorila tolike emocije. Moje smejanje je nemoć, a ne želja da nju isprovociram - rekao je Luka,ž

- Da li vi višečasovne svađe rešite samo s*ksom? - pitao je Milan.

- NIje, to tako ispadne. Mnogo puta nakon svađa ona se meni izvini. Ona dugo ćuti i kalkuliše i ide meni uz dlaku. Luka ako odgovori Aneli njoj nije dobro ejr je takva, posesivna i ljubomorna. Jutros smo imali ozbiljan razgovor, rekao sam ako nastavi da ću izaći iz odnosa. Trenutno nije tako, ja imam emcoije prema njoj. Došlo je do toga da imamo svađe zbog banalnih stvari. Da ona komunicira sa Anđelom izašao bih iz odnosa, ali normalno je da mu ovde odgovori. Ona ubacuje trenutno Aneli u naš odnos. Svađamo se kao da smo se zasitili jedno drugog...- rekao je Luka.

- Šta kažeš što se Noi više dopada Aneli nego Anita? - pitao je Milan.

- Ne verujem, moje dete nije pričalo to. Nina je zamerila mojoj majci što je dete bilo u superfinalu. Noa će mene podržati - rekao je Luka,

- Misliš da tvoj odnos sa njom ima perspektivu? - pitao je Milan.

- Mislim da ima. Ona je još u fazi razvoja, ima 23 godine. - pričao je Luka.

Autor: A.Anđić