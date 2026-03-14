Upalio centrifugu: Luka svim silama pokušava da sakrije da mu je i dalje stalo do Aneli, Anita menja boje! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Voditeljka Maša Mihailović nastavila je razgovor sa Lukom Vujovićem u emisiji "Pitanja novinara", a oni su pričali o njegovim sukobima sa Anitom Stanojlović.

- Citirala bih šta je Anita rekla: "Za Aneli si više skakao i branio je, samu sebe ne prepoznajem jer zbog Anđela nisam imala ovakve nervne slomove" - rekla je Maša.

- Rekla sam da sam mogla da budem kao u sedmici - dodala je Anita.

- Eto, ona je rekla istina je. Kad je Aneli ušla više je imala ona rasprave, a ja se nisam mešao. Ona kad se svađala sa Kačavendom nisam sa mešao, sa Terzom, sa Minom, sa Dačom, a otkako sam sa Anitom mešao sam se u svađe sa Dačom, Viktorom... Ona je to mislila konkretno za jutros i za situaciju kad je nisam čuo da je Anđelo nju ponizio i rekao da može da je ima kad hoće - govorio je Luka.

- Zbog čega imaš potrebu da napadaš Anđela, a Aneli imaš potrebu da odbraniš? - pitala je Maša.

- Ja sam ćutao i puštao da vidim gde to ide. Sećam se njegovog podbadanja na početku, ponižavanja... Ja sam rekao da ne bi mogao da kaže mojoj devojci tako napolju, a on je hteo da bude veliki šmeker i da ponižava. Ovo nije mesto i vreme da se raspravlja, ali sam siguran da napolju ne bi mogao. Ja sam drugačiji, temperamentan sam i to napolju drugačije rešavam, pogotovo da mi neko kaže da može sa mojom devojkom da opšti kad hoće - rekao je Luka, a onda otkrio da li bi izbacio iz "Elite" Aneli Ahmić ili Anđela Rankovića.

- Aneli je ta koja se više mešala. Ja imam milion situacija, a ne želim da nabrojim da ne bude da pričam. To su sitne provokacije. Ona je pevala pesmu pored mene, a pesma je bila 15 minuta pre toga - dodao je Vujović.

- Sedi dole, skakavac. Nisam se ja nikome mešala nego se ona mešala u moj odnos. Mogu oni nekome drugome ovde da glume žrtve - vikala je Aneli.

Autor: A. Nikolić