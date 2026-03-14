Želudac mi se prevrnuo! Terzi se sloši pri pomisli na aferu trudne Milice Veličković i Anđela, jedno zamolio cimere! (VIDEO)

Au!

Takmičari Elite 9 danas biraju najlicemerniju osobu, a reč je dobio Borislav Terzić Terza.

- I da je nešto bilo mogao si da mi kažeš jer ja imam dete sa njom. Nisu to normalne stvari. On je meni objasnio i ja njega neću napadati ivređati. Želudac mi se prevrnuo kad sam čuo da je moje dete bilo u stomaku, a da ste vi imali nešto. Za mene je to prošlost i neću ulaziti u sukob za te stvari. Ja tuđe ratove neću da vodim. Mučno mi je da slušam te stvari - rekao je Terza.

- Ja i Anita nikad više nećemo spomenuti. Ona je i rekla da dokaze nije videla - rekao je Luka.

- Neću da pomišljam na te stvari - rekao je Terza.

- Vas je pojela mržnja prema meni - rekao je Anđelo.

- Ja sam tvrdila i ja stojim iza toga. Ako je to radio sa mnom može sa bilo kim - rekla je Milena.

- Zamolio bih da se to ne provlači. Ja ne želim da stajem na bilo čiju stranu. Ti vodi ratove sa njima ali na drugu stranu - rekao je Terza.

- Ja sam rekao da nisam ispao fer zbog toga što sam sa Milicom iz drugarskog odnosa prešao na to da idemo da se vidimo, ali se nikad nismo videli - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić