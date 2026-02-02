Bez dlake na jeziku! Sale Luks načepio Anđela zbog dopisivanja sa TRUDNOM Milicom Veličković! Ranković pozeleneo istog momenta! (VIDEO)

Au!

Ovonedeljni vođa Sale Luks dodelio je sledeći budžet Mileni Kačavendi.

- Kačavenda mali budžet. Na polčetku sam rekao da ste ti i Vanja sp*rmuše i od tad se nismo družili - rekao je Sale.

- Janjuš srednji budžet. Poznajemo se pet godina i nikad nismo imali zakačku. Ja sam čuo da je uzeo pare od mog brata za kocku, ali zapravo nije. Ovo što se one spuštaju i ponižavaju je njihova stvar. Krivo mi je što si prokockao našu veš mašinu. Filip i ja smo u dobrim odnosima, ne družimo se ništa specijalno. On se tako i napolju ponaša. Je*e mu se! Njemu i Boginji po mali budžet. Smatram da si sa njom jer ti je dosadno, ali nije tvoj tip devojke. Nećeš da je povrediš jer vidiš da se iskreno zaljubila u tebe. Boginja i ja smo u okej odnosima, draga mi je. Zaljubila se maksimalno. Zamerila je Filipu zbog sinoć. On je rekao da ste se dogovorili ovde ispred vrata da ćete da blejite, ali ne znam šta ste se na kraju dogovorili. Nema tu rijaliti momenta - rekao je Sale.

- Anđelo tebi zameram slanje poruka trudnoj ženi - rekao je Sale.

- Mi smo se dopisivali najnormalnije - rekao je Anđelo.

- Ne bi pao u depresiju tad da nisi osećao krivicu - rekao je Sale.

- Dogovarali smo se da se vidimo nakon svega toga - rekao je Anđelo.

- Ivan mali budžet. Jednom me provukao u šestici jer ga neki moji admini ne gotive. Vremenom smo u sve boljim odnosima. Uvek je kontra. Uvek treba da postoji vlast i opozicija. Kako se naš odnos popravlja tako se popravljaju i naši budćeti. I dalje smo u malom budžetu - rekao je Sale.

Autor: A.Anđić