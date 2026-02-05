AKTUELNO

Šok! Kačavenda pokušava da opere sebe preko Anđela, uporno pokušava da mu natovari nepostojeću aferu sa Milicom Veličković! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Anđela Rankovića.

Iako si demantovao da si slao slike polnog organa Milici Veličković i ako je sama Milica demantova, zašto sada ćutiš?

- Nemaju za šta da se uhvate pa to potenciraju, Milena zapravo. Meni budu smešni, a u raspava sa njom zato tako i odgovaram - rekao je Anđelo.

Luka i Aneli idu na Rajsko ostvro? Takmičari navijaju za razgovor nakon raskida, Anita na aparatima! (VIDEO)

- Priča se zataškala, pa je na Elitoviziji bilo smešno - rekla je Milena.

- Uvek sam gvorio da se Milica i ja jesmo najnormalnije dopisivalii da smo se dogovarali da se vidimo - rekao je Anđelo.

- Odmah je demantovana prvo za Luku večeras, onda za tebe. Nikakve slike ne postoje, kad se porodila dogovarali su se da se vide, ali se nisu videli - skočio je Terza.

- Milena je rekla i za nju da sam slao slike, a ja namerno puštam. Neka je, nek se blamira sa tim. Ja sam rekao da smo se čui kad se loiriduka - rekao je Anđelo.

- On da nije pisao neke erotske poruke sa Milicom Veličković zašto bi stavljao kapuljaču? Ubrzo se saznaloi z7a poruke 25 godina starijoj ženi koje je pisao. Dokaz da sam ja u pravu je da su čekali da se nešto desi da Milica zna u kom smeru da se ide. Zašto si bio u depri, zašto si ćutao par dana? - rekao je Ivan.

Sve što je želela da čuje: Janjuš otvorio dušu o Aneli, priznao koliko je jaka ljubav prema njoj bila, a evo šta kaže o Maji nakon šest godina (VIDEO)

- Ti ćeš da dokazuješ na sudu - rekao je Anđelo.

- Milica ima dokaze, u životu joj nije poslao ništa se*sualno - rekao je Milan.

- Što je rekao da Đedović pokrene temu Anita? - vikala je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

