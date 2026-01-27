Ne prestaje da maže oči Aniti: Luka pokušava da opere svoje emocije prema Aneli, pa okreće priču u svoju korist (VIDEO)

Nakon haosa sa Minom Vrbaški i Viktorom Gagićem, Luka Vujović krenuo je da okreče priču u svoju korist kako bi oprao svoje emocije prema Aneli Ahmić.

- Kada je ona izlazila da li si rekao ovako: "Opasna je! Kada bi se pomirio sa Aneli ona bi vas tukla oboje?" - pitao je Luka.

- Ne. Rekao sam: "Kad se pomiriš sa Aneli ona će vas tući oboje" - rekao je Milan.

- Nije rekao tako, rekao je: "Kada bi se pomirio". Ja sam čuo kako je rekao. Dva minuta pre toga je rekao da ćus e u martu pomiriti sa Aneli, a ja sam rekao da neću. Ovaj mali mi se ku*obeca. Mina mi se unela, a ona kao da se ne derem na nju - rekao je Luka.

- To je isto kao meni za Maju, a ja sam bila tu. Rekla mi je da Luka možda nije dobro shvatio - rekla je Anita.

- Ispada da ja lažem, ne pada mi na pamet. Znam kako je rekao čovek - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić