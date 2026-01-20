AKTUELNO

Zadruga

Izvukao deblji kraj: Anita ne dolazi sebi nakon Anelinih provokacija, Luka pokušava da je osveti i dokaže svoje emocije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Anita Stanojlović i Luka Vujović nastavili su svoju raspravu oko Aneli Ahmić.

- Ti meni teraš inat da ću ja da jurim za tobom. Smeješ mi se u facu - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja te poznajem - rekao je Luka.

- Ti me ne poznaješ - rekla je Anita.

- Znaš koliko si ti meni slatka jer nisi normalna. Stalno potenciraš da si nesrećna - rekao je Luka.

- Ti promeni nešto da budem srećna - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti bi pukla od smeha sad i zagrlila me - rekao je Luka.

- Ja bih te sad nabola - rekla je Anita.

- Postalo mi je smešno. Sad kad ej vrag odneo šalu ona mi pet puta dobacuje i provocira. Samo sam joj rekao da smara i da batali. Ona će narednih šest emseci govoriti kako ja nju gledam - rekao je Luka.

- Je l' ja sad trebam da čekam da ti mene prevariš? Šta si radio sa mnom i Majom kad si bio sa njom? - pitala je Anita.

- Ne lupaj! - govorio je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

ŠOK! Babejić doživela pomračenje zbog Pece, pa Boža izvukao deblji kraj (VIDEO)

Zadruga

Luka i Anita prikrivaju svoje emocije: Terza ih jednim potezom raskrinkao, oni odmah preokrenuli priču na Filipa i Aneli (VIDEO)

Zadruga

MORBIDNOSTIMA NEMA KRAJA! Kristina počela da proklinje sve po kući zbog krađe, Stanić izvukao deblji kraj (VIDEO)

Zadruga

JA SAM IŠAO SRCEM! Miki pokušava da dokaže Zorici svoju odanost nakon spuštanja lopte sa Kačavendom: Ona ne veruje šta je doživela (VIDEO)

Domaći

OSTALA U ŠOKU: Kačavenda ne dolazi sebi nakon saznanja da je Janjuš pokušao da poljubi Maju (VIDEO)

Zadruga

TVRDI DA SU SE EMOCIJE PREMA ANELI UGASILE: Luka pokušava da se opere od svega, Pečenica šokirao komentarom (VIDEO)