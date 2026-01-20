Izvukao deblji kraj: Anita ne dolazi sebi nakon Anelinih provokacija, Luka pokušava da je osveti i dokaže svoje emocije (VIDEO)

Au!
Anita Stanojlović i Luka Vujović nastavili su svoju raspravu oko Aneli Ahmić.
- Ti meni teraš inat da ću ja da jurim za tobom. Smeješ mi se u facu - rekla je Anita.
- Ja te poznajem - rekao je Luka.
- Ti me ne poznaješ - rekla je Anita.
- Znaš koliko si ti meni slatka jer nisi normalna. Stalno potenciraš da si nesrećna - rekao je Luka.
- Ti promeni nešto da budem srećna - rekla je Anita.
- Ti bi pukla od smeha sad i zagrlila me - rekao je Luka.
- Ja bih te sad nabola - rekla je Anita.
- Postalo mi je smešno. Sad kad ej vrag odneo šalu ona mi pet puta dobacuje i provocira. Samo sam joj rekao da smara i da batali. Ona će narednih šest emseci govoriti kako ja nju gledam - rekao je Luka.
- Je l' ja sad trebam da čekam da ti mene prevariš? Šta si radio sa mnom i Majom kad si bio sa njom? - pitala je Anita.
- Ne lupaj! - govorio je Luka.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić