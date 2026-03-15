Želim sve moje da bude prvo: Maja priznala da sa Asminom nikad neće biti jer ima ćerku! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras moraju da biraju između Maje Marinković i Asmina Durdžića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Odnos nam nije promenjen otkako smo ušli u sukob i nemam problem da mu kažem sve kao što sam i rekao. Naša rasprava je svaki put bila na istom nivou i niko se nije povukao. Aneli mi večeras nije bila ločigna kad je rekla da će da zabrani Asminu da vidi dete, a njegova rekacija je trebalo da bude ovakva od prvog dana. Kačavenda je očekivala da je nikad neće uvrediti, a ako je to mogao da uradi sa majkom svog deteta, pa i da napravi situaciju da Sita pošalje snimke, pa onda mogu da verujem da ima udela i u ovim za Kačavendu. Pre ovih nominacije rekao bih da je Aneli pobednica, ali sad mislim da su gubitnik Asmin, Maja i Aneli. Nora je trebalo da bude najbitnija i vaš odnos ovde da izgladite. Po stvarima koje ovde radiš sa Majom možemo da kažemo da bi ona uticala na njegov odnos sa Norom - govorio je on.

- Baš zbog toga nikad ne bih bila sa njim i da imam ceoživot Divnu DNK na grbački - dodala je Maja.

- Maju sam naveo kao primer jer gaziš stavove da bi bio sa njom u odnosu. Maja priča da ne bi prihvatila muškarca sa detetom, ti kažeš da ne bi onda bio sa njom, a i dalje radite sve stvari - dodao je Bebica.

- Decu volim, ali nikad ne bih prihvatila čoveka sa detetom jer želim sve moje da bude prvo - poručila je Maja.

- Što se tiče Asmina čovek sa kojim sa ovde najviše družim. Jako mi je drag, delim sa njim poslednje parče hleba. Ja nisam birao strane, spontano smo počeli da se družimo. Ja od tebe nisam čuo nijednu uvredu i poniženje, mislim da se stvarno poštujemo i drago mi je da poštuješ Sofiju. Svako ko te savetuje da je ovo sa Majom zanimljivo, a ti se dosta ponižavaš. Znaš mnoge ozbiljne ljude, a doživeo si da te neko poliva pastom, da ti kaže da si loš čovek, da si monstrum i da si prodao porodicu. Znam da ti se ona sviđa, postoje simpatije i sa njene strane. Složio bih se sa Janjušem da si ovde prva tema i da si krupna zverka, a da se ona provlači uz tebe. Ti se jedino ne snalaziš u odnosu sa Majom. Ljudi ne dozvoljavaju da spustiš loptu sa Aneli, a tu je veliki problem Maja. Majino učešće je ove sezone dosta loše, sprdale nas Aneli i ona kako idu u Budvu, a svi smo znali da je to druženje lažno. Maja kad ponižava druge devojke hrani sebe. Asmina ostavljam - govorio je Terza.

Autor: A. Nikolić