Nije iskren ni u jednom odnosu: Anita sve svesnija da Luka i ona sami sebi prave problem, pa otkrila da li zna da su Anđelo i Maja bili intimni (VIDEO)

Opa!

Posle odgledanog priloga na kom je prikazana kompilacija svađa Anite Stanojlović i Luke Vujovića, voditeljka Ivana Šopić je u Šiša baru porazgovarala sa Anitom celokupnoj situaciji.

- Je l' tražiš krivca u sebi, u Luki, u vama - pitala je Ivana.

- Mislim da smo mi najveći krivci za svađe i dajemo povoda da komentarišu, jer da nemamo takvu svađu, ne bi imali šta da komentarišu. Mi se najviše posvađamo na klipovima koje mi pravimo. Tri meseca se svađamo oko jedne te iste stvari, a to je Aneli...Njemu sve te situacije su onako i to, a meni je to mnogo, jer on daje povoda. Nije problem Aneli kao Aneli, nego Luka - rekla je Anita.

- Da li on to namerno radi - pitala je Ivana.

- Nekada pomislim da to namerno radi, a nekada mislim da on ne razmišlja, da ga boli uvo. Malo pre je došla Maja da je počela da priča o Grofici i Aneli, rekli smo joj: "nemoj" - rekla je Anita.

- Mnogi komentarišu da tvoje i Majino prijateljstvo nije iskreno, nego da je kupovina mira - rekla je Ivana.

- Što se tiče mene i Maje, ovakve smo od šestice, od tuče do pomirenja. Mi smo spustile loptu kada je bilo ono za gledanje, niti ona mene podržava u svađi sa Aneli, niti ja nju, ne bodrimo. Aneli nema veze s nas dve. Što se tiče Luke i Maje, ništa nisam primetila - rekla je Anita.

- Kako ti deluje Asmin u njegovim izlivima emocija prema - pitala je Ivana.

- Kaže Asmin: "ostaću bez drugova ovde", Maja upravlja ovde, ne verujem da ima takve emocije i to, ima sviđanje...Nisam protumačila kao provokaciju, jer sam dobila pred ulazak - rekla je Anita.

- Je l' ti je rekla Stanija da zamera ili si shvatila kroz priču - pitala je Ivana.

- Nije nikada ništa rekla za Maju, ali je rekla da od nje može da očekuje sve - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš Anđela - pitala je Ivana.

- Luka kaže da mu se skupilo sve od početka i da je to iskalio na njemu, plus to što priča da može da me ima, da može da ima se*sualne odnose sa mnom kada god poželi...Kvarno provocira, ne priča da sam patila, nego da patim, kao da je i dalje. Znam kako je Anđelu bilo u sedmici, mislim da je folirao tada, ali mu nije bilo svejedno - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš Majino i Anđelovo druženje - pitala je Ivana.

- Mislim da Anđelo ni u jednom odnosu nije iskren, počevši od Aneli, pa onda i Maja...I on se svađa sa Milenom, a Milena je Đedovićev prijatelj, nema to veze sa vezom. Mislim da bi on bio sa Aneli, ali ovde ne, sve koristi zbog poklona i podrške. Sećam se da kada nije pobedio na izboru za mistera, rekao je: "polako, doći će Elitovizija", onda je pobedio sa Aneli na Elitoviziji - rekla je Stanojlovićeva.

- Anđelo je rekao da smatra da je sve došlo na njegovo i da mu je žao što nije gledao šesticu - rekla je Ivana.

- On je sve to čuo, da je Anđelo imao bivšu devojku s kojom je tek raskinuo u sedmici, imali bi haose, a pogotovo kada je osoba poput Aneli u pitanju. Mi hranimo Anđela i sve što je pričao za mene - rekla je Anita.

- Anita, da li su Anđelo i Maja imali se*s - pitala je Ivana.

- Ja da znam, ne znam, ali ja sam sumnjala u sedmici jer su me provocirali: "zaboravljena lična karta na splavu", pa su imali peckalice oko njih. Ja sam sumnjala tada - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić