Ona mene nije uvredila... Luka progovorio o odnosu sa Anitom, željan prinove baš sa njom (VIDEO)

Opa!

Anita Stanojlović otišla je u toalet kako bi uradila test, a Luka Vujović porazgovarao je sa Milanom Miloševićem.

- Voleo bih da se ostvarim kao roditelj i sa Anitom...Ne znam, ovde se ljudi mnogo brzo upoznaju, vide osobu, provode vreme. Ona je stvarno privržena svojoj porodici, ne blati, sve najbolje priča o njima, ništa meni ružno nije rekla - rekao je Luka.

- Šta ako se ti razočaraš - pitao je Milan.

- Pa ne mogu, vidim kako funkcionišemo van stola. Ona mene nikada još nije uvredila da se osećam kao poniženo. Ona mene nikada nije izvređala tako da se ja baš osećam loše i da vidim da nema to poštovanje prema muškarcu. Ja vidim da ona jeste osoba koja zaslužuje - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić