Napunio municiju, pa repetirao vređalicu! Uroš Stanić ponovo demolirao Maju, pa otkrio: Anita je s Boškićem imala se*s u kom su se vezivali... (VIDEO)

Ne prestaje da raskrinkava!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića i Milene Kačavende i njihovih svađa, voditeljka Ivana Šopić u Šiša baru porazgovarala je sa Urošem Stanićem.

- Stekao se utisak da su pokušali da te ponize, koga najviše bole tvoje reči - pitala je Ivana.

- Pogađa ljude ono što ja imam da kažem o njima, pokušavaju da me ućutkaju. Asmin na sve moguće načine brani Maju, ja sam rekao u kratkim crtama rekao šta mislim o Maji, pokazao sam joj gde je mesto. Pokazao je nemoć, a Maja je konstantnim dobacivanjem pokazala koliko su je zabolele moje reči. Ja ne zataškavam, ne kupujem mir i ne titram ljudima. Nažalost, ovde istina nije dobra, ovde je top da lažeš - rekao je Uroš.

- Aneli i Maja Marinković, juče je došlo do toga da one opet izgovore monstruozne reči, da li postoji tu ko je moralniji - pitala je Ivana.

- Meni su tu obe iste, svađanje je kataklizma i to pomirenje tek, gde su bile Ceca i Jeca, vratile se sa suđenja ruku pod ruku, sve nas ovde provocirale. Pogazile su njihove porodice, reči i stavove pomirenjem i sada ponovno potenciranje sukoba, pa kada su bile iskrene, kada su se pljuvale ili kada su se pomirile?! Lažno su spuštale loptu i družile se...Ena Čolić je za Maju bila institucija, rešavala je Aneli, a Maja kao pokvareni diktafon, uključiš i vrti sve isto, a Ena je rešavala Aneli svakog dana drugačije, spontane su svađe bile - rekao je Stanić.

- Da li je, takođe, lažno zbližavanje Anite i Maje - pitala je Ivana.

- Naravno da jeste, Maja sa svima kupuje mir, spušta loptu i lažno se druži. Ja znam Anitu i znam da nema lepo mišljenje o Maji, da li Anita spušta loptu da se Maja ne bi umešala u vezu ili je nešto drugo, ne znam, ali je smešno kada propagiraju lepo druženje - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš Anđelove odnose u Beloj kući - pitala je Ivana.

- Što se tiče Luke i Anđela, ne podržavam ono što je Luka uradio, ali mi se ne sviđa Anitino ponašanje, jer kada sam izašao iz osmice, nikada mi nije rekla da je se*s njihov bio brutalan i da su bile modrice, govorila mi je da je imala se*s najbolji sa njim. Ona je sa Boškićem imala taj se*s i to vezivanje za stolicu, on nju veže, pa rade šta rade. Meni je pričala za Anđela to za ulje i to sve, ali mi nije govorila o pesnicama i masnicama i ostalo...Anđelovi odnosi su folirantski, sa Aneli trenutno mora da bude dobar i da balansira između nje i Maje zbog podrške i plasmana. Kakva god bila Aneli, ima ona podršku, šlepa se uz favorita i tako opstaje. Smatram da je imao sa Majom odnose u spoljnom svetu, Janjuševa reakcija mi je čudna, par puta mi je pominjala da ona sa Anđelom mora da bude dobra da Anđelo ne bi izneo nešto o njoj. Smatram da samo Kačavendi sme da kaže šta misli, ostalima ćuti. Kačavenda i Ivan su njegove adrese, na svim ostalim temama je subjektivan - rekao je Stanić.

- Da li misliš da je Maja zaljubljena u Asmina - pitala je Ivana.

- Itekako je zagrejana, popuštaju kočnice. Ja sam u par navrata nju pitao da li joj se sviđa Asmin, jednom nije htela da odgovori, dva puta je rekla: "ne", ali se smejala. Govorila mi je da se plaši da je on ne samari. Rekla mi je kada se vratila sa operacije da je Asmin folirant i rekla je da je Taki pozdravio mene, Kačavendu i Anđela Rankovića - rekao je Uroš.

- Šta se dešava sa Janjušem i Aneli - pitala je Ivana.

- Ljubili su se, bili su prisni, čak su se malo i vatali. Njihov odnos mi je jako nelogičan, ide kod Kačavende, kod Vanje Živić, pa se na kraju vrati Aneli. Ima jako velika žal za sedmicom i svim što im se desilo. Jako lep početak veze, jako ružan kraj! Obostrano su krivi za uništavanje veze, ne verujem da će se pomiriti i da će ući u vezu - rekao je Stanić.

- Hajde da nam prokomentarišeš Terzu i Sofiju, kako ti oni deluju - pitala je Ivana.

- Oni bez Comare ne postoje, dva fikusa, po potrebi dva turska ili indijska glumca. Terza je postao neki komentator, jao, šta je Comara doživela?! Prošle godine mi je govorila da mene mama ne podržava i ne šalje poklone, sada joj se sve vratilo. Vidim sa Sofijine strane gađenje, ona je prefrigana i ušla je ovde da narod ubedi da voli Terzu i da ono što je radila, nije uzalud - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić