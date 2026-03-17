GUŠE SE U SVOJOJ TOKSIČNOSTI: Teodora žmuri pred Bebičinim ljubomornim ispadima, on ponovo pokušao da opravda svoj SKANDALOZAN postupak! (VIDEO)

Na samom početku emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Teodori Delić.

- Kako komentarišeš to što si dobila 70% poklona od tvoje majke Slavive i Filipove i tvoje fan grupe? - upitao je voditelj.

- Ja sam sve poklone koji su mi bili namenjeni uzela - kazala je Teodora.

- Šta je bio problem onda kada se završila danas podela budžeta? - upitao je voditelj.

- Bebica misli da neke slike nije trebalo da prihvatim. Ja sam neke slike bacila, a one gde sam sa porodicom, to sam sačuvala - kazala je Teodora.

- Zbog čega si neraspoložena krenula na proslavu svog rođendana? - upitao je voditelj.

- Rekla sam mu da ispada da je ljubomoran na moje poklone. Kao što sam rekla, neke poklone sam ostavila, slike gde sam sa Filipom, to sam ostavila tamo - rekla je Teodora.

- Da li ti je danas bio lep dan? Kako komentarišeš čestitke od svoje porodice? - upitao je voditelj.

- Lep mi je bio dan jer sam pročitala čestitke svoje porodice. Sve mi je jasno u čestitkama - rekla je Teodora.

- Teodora, uvek te poremete majčine reči, rasplačeš se a ništa ne menjaš. Čisto da znaš, pojedini fanovi Bebice i tebe, pišu da ti je majka ku*va...- rekao je voditelj.

- Teško mi je sad, sad mi je baš teško zbog tih reči - rekla je Teodora.

- Kako reaguješ na poklone koje si dobila od Filipove i tvoje fan grupe? - upitao je voditelj.

- Hvala im jer su se potrudili. Napisano je i na nekim poklonima da je moja mama učestvovala i u tim poklonima. Ovima što mi pljuju majku, nemaju šta da mi šalju poklone - rekla je Teodora.

- Moram da osudim vređanje Teodorine majke. Ja sam rekao Teodori da ona može da uzme poklone, ali me je poremetilo to što je uzela poklone od Filipove i njene podrške - kazao je Bebica.

- Što ste se posvađali u ranim jutarnim časovima? - upitao je voditelj.

- Ne sećam se tačno - rekao je Bebica.

- Jer mi je prebacio da mi se ne dopada njegovo rođendansko iznenađenje, rekao je da mi se videlo na faci da se nisam obradovala iskreno - kazala je Teodora.

- Ja sam to iz besa rekao. Ne prija mi kada se poteže tema oko njenog odnosa sa Filipom, ovakve situacije mi se ne sviđaju nikako. Ne mogu da se foliram i da kažem da mi je sve potaman, jer nije tako, iskren sam i kažem kada mi nešto smeta - rekao je Bebica.

- Šta misliš na to što te njena porodica malo-malo prijavljuje policiji? - upitao je voditelj.

- Ne znam šta bih rekao na to - rekao je Bebica.

- Teodora, kako opisujete onaj haos jutros u krevetu? - upitao je voditelj.

- To je bila svađa, nije bila kao pre kad mi je napravio modrice. Danas smo se najviše svađali oko poklona, za koje mi je rekao da nije trebalo da ih prihvatim. Ceo dan mi je prebacivao da mi se nije dopalo njegovo iznenađenje. Rekla sam mu da ne znam dokle će da mi prebacuje neke stvari - rekla je Teodora.

- Ja kad uradim nešto, iza toga stojim i nemam problem da to priznam. Teodora treba sama da rešava odnos sa svojom porodicom jer im smetam ja, a što se tiče naših sukoba, ja sam priznao kad sam je štipao - kazao je Bebica.

Autor: S.Z.