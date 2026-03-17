Na samom kraju emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević saoptio je koja tri učesnika su izglasani od strane publike kao najlicemernije osobe u Eliti.
- Anđelo, na trećem mestu je Luka Vujović - rekao je voditelj.
- Postoji milion razloga što je tako. Luka je pokazao da je bio licemeran kada je u pitanju odnos sa Aneli. Ratovao je sa svima, išao protiv svega zbog nje, a flertovao je sa Majom, Boginjom...mnogim devojkama. Licemeran je u prijateljstvima bio, radio je jedno, a mislio nešto sasvim drugom. Tek će da pokaže koliko je zapravo licemeran - rekao je Anđelo.
- Mogu da izvučem pouku, makar ako sam licemeran, da ne budem glup, već da ne ulazim više u sukobe sa Anđelom. Ne dozvoljavam nekom da pomislim da može da misli da može da je*e moju devojku kad hoće, tu licemeran nisam, već veoma jasan - rekao je Luka.
- Asmine, na drugom mestu je Milena Kačavenda, kako to misliš? - upitao je voditelj.
- U prijateljskim odnosima je licemerna. Nije želela sa nekima ni da sedne, pruži ruku, a sa njima sedi i pije kafu. Kad sam govorio da je zaljubljena u Janjuša, ona je govorila da je lažov, a čuli smo da se satima se*sala sa njim - kazao je Asmin.
- Ma neka sam licemerna. Meni se sviđa što sam na anketi, neka gori Balkan - kazala je Milena.
- Aneli, Anita Stanojlović je na prvom mestu najlicemernijih osoba - kazao je voditelj.
- Prema Luki je licemerna. Nagovarala ga je da kaže da smrdim, a to nije rekao. Želela je da ukanali njega, a zapravo je ukanalila sebe - istakla je Anita.
- Ne zanima me što sam prva na negativnoj anketi. Bitna je reakcija naroda, samo neka me stavljaju na prvom mesto, makar na drugo do kraja rijalitija, uživam u tome - kazala je Anita.
