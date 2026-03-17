RATOVAO JE SVIMA ZBOG NJE, A FLERTOVAO JOJ JE IZA LEĐA SA... Anđelo stavio Luku na stub srama zbog licemernog ponašanja, Anita ponosna na sebe jer je na samom vrhu ove nezavidne liste! (VIDEO)

Na samom kraju emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević saoptio je koja tri učesnika su izglasani od strane publike kao najlicemernije osobe u Eliti.

- Anđelo, na trećem mestu je Luka Vujović - rekao je voditelj.

- Postoji milion razloga što je tako. Luka je pokazao da je bio licemeran kada je u pitanju odnos sa Aneli. Ratovao je sa svima, išao protiv svega zbog nje, a flertovao je sa Majom, Boginjom...mnogim devojkama. Licemeran je u prijateljstvima bio, radio je jedno, a mislio nešto sasvim drugom. Tek će da pokaže koliko je zapravo licemeran - rekao je Anđelo.

- Mogu da izvučem pouku, makar ako sam licemeran, da ne budem glup, već da ne ulazim više u sukobe sa Anđelom. Ne dozvoljavam nekom da pomislim da može da misli da može da je*e moju devojku kad hoće, tu licemeran nisam, već veoma jasan - rekao je Luka.

- Asmine, na drugom mestu je Milena Kačavenda, kako to misliš? - upitao je voditelj.

- U prijateljskim odnosima je licemerna. Nije želela sa nekima ni da sedne, pruži ruku, a sa njima sedi i pije kafu. Kad sam govorio da je zaljubljena u Janjuša, ona je govorila da je lažov, a čuli smo da se satima se*sala sa njim - kazao je Asmin.

- Ma neka sam licemerna. Meni se sviđa što sam na anketi, neka gori Balkan - kazala je Milena.

- Aneli, Anita Stanojlović je na prvom mestu najlicemernijih osoba - kazao je voditelj.

- Prema Luki je licemerna. Nagovarala ga je da kaže da smrdim, a to nije rekao. Želela je da ukanali njega, a zapravo je ukanalila sebe - istakla je Anita.

- Ne zanima me što sam prva na negativnoj anketi. Bitna je reakcija naroda, samo neka me stavljaju na prvom mesto, makar na drugo do kraja rijalitija, uživam u tome - kazala je Anita.

Autor: S.Z.