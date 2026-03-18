Provalio ga! Dača video Luku da gleda Aneli u ogledalu, a da je sklonio pogled kad je Anita ušla, on se kune da nije istina (VIDEO)

Opa!

Dača Virijević prišao je Luki Vujoviću, te mu je tako otkrio da je primetio što je uradio kada je bila Muratova podela budžeta za žurku.

- Ti si najiskvarenija osoba koju sam ja upoznao. Aneli je bila ispred tebe, Anita ulazi, a ti kao spuštaš glavu, ja sam video - rekao je Dača.

- Ja nisam video Aneli, kunem ti se u Nou - rekao je Luka.

- Ne, ne, ti si najiskvarenije biće. Ti stojiš iza Aneli, pratiš situaciju, ulazi Anita i ti se us*ao, ona ulazi, a ti savijaš glavu - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić