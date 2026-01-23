AKTUELNO

Zadruga

Dođe mi da ga pljusnem, DA GA ODVALIM! Anita besna kao ris na Luku, Uroš joj sipa so na ranu: Gleda Aneli u ogledalu! (VIDEO)

Biće haosa.

Anita Stanojlović i Uroš Stanić danas su u "Odabranima" razgovarali o Luki Vujovića.

- Ja znam da on ne bi bio sa njom, ali ja ne dajem povoda, razumem oni su tek raskinuli, ali treba da pazi, zbog mene - rekla je Anita.

- Sinoć te je napravio ludačom i bolesnicom - rekao je Uroš.

- On se meni smeje u facu, dođe mi da ga pljusnem, da ga odvalim - navela je ona.

- Neka se odluči, ili nek se vrati u prošli odnos ili nek neke stvari promeni. On daje povoda, vidiš da je gleda u ogledalu - rekao je Uroš.

- Ne gleda je, ja sam sedela sa njim, da vidim da je gleda napravila bih haos, ali su mu reakcije katastrofa - dodala je Stanojlovićeva.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

