Maja mi nikada nije uvredila porodicu, ona tebi jeste: Terza rešen da se ne meša u sukob Sofije i Maje, Alibaba udario na njih (VIDEO)

Asmin Durdžić i Terza bili su naredni gosti u radio emisiji "Amnezija", te su tako progovorili o svom sukobu.

- Slušam Maju šta priča, lako je prebaciti, mislim da ljudi imaju televizore...Ona je ta koja traži sukob, ona je ta koja je izvređala Sofiju i rekla je svoje pravo mišljenje o njoj, kakvo je zapravo imala. Ona je smešna ispala kada pozdravlja Milicu, ispala je dupljak. Govoriš da je prljava i da je aljkava, kao što je govorila Aneli - rekao je Terza.

- Šta je tebe razočaralo, je l' si se razočarao - pitao je Bora.

- Normalno, evo dva dana me boli glava, stvarno sam ga zavoleo. Delili smo parče hleba od prvog dana. Ja se s njim nikada neću svađati, pogotovo kada me je njegov otac zagrlio, kao njegov brat, sestra...Ima on prava da brani Maju, ali ja ne mogu da ćutim kada ona kaže da je igrala u Tetovu, da se je*ala za pare i ostalo. Sofija je neko ko je žensko, ko je moja devojka i ja ću da je branim - rekao je Terza.

- Asmine, šta je tebi najviše zasmetalo i šta mislite, ko je više kriv - pitali su voditelji.

- Nema tu ko je kriv, zajedno smo mi to uradili. Mi nismo neprijatelji, mi smo se samo udaljili. Smatram da ga uvodi u sukobe, kao što je radila sa Janjušem - rekao je Terza.

- Ona je rekla da si joj prao patike za 300 dinara - rekao je Bora.

- Služi se kvarnim radnjama, nebitno, sve i da sam prao za 300 dinara, je l' to sramota?! Milica je bila trudna, radio sam sve ovde da zaradim da imamo - rekao je Terza.

- Ako se Sofija uvredila za stolom, mogla je da pita da li Maja misli na nju. Maja je meni to ispričala, ja sam prišao njima dvoma i rekao sam da treba da spuste loptu. Sofija je htela sukob, ali ne može on da govori da je mene Maja vređala, kada je i njega Sofija vređala. Ja sam se osećao poniženo, da drug pi*a po meni. Meni Maja nikada nijebn uvredila porodicu, ona tebi jeste - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić