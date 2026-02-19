Pukli kao i njihove bivše! Maja i Aneli se udružile, pa osudile Janjuša i Asmina za FEJK prijateljstvo: Jeste, naše nije bilo pravo, ali... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitao je Maji Marinković.

- Kažeš da nije prirodno da se druže Asmin i Janjuš, a po čemu je prirodno da se družite Aneli i ti, pored svih tužbi, obe ste bile trudne s Janjušem - glasilo je pitanje.

- Slažem se. Definitivno se ispostavilo da to nije bilo pravo, jer sam ja takva, ja se ne vezujem za ljude u drugarskom odnosu. To neko naše druženje meni jeste prijalo, ali znaju kakva sam ja, kada me neko napadne, ja ću se braniti. Te situacije koje su mi zasmetale, tražio se alibi da bi došlo do ovoga. Nije lako imati mene za neprijatelja, isto tako nije ni za blisku osobu. Moje suze su jako skupe, ne prosipam se ja tek tako. Da se oblačim u bademantil i da idem ucveljena, nikada! Pre ću biti dželat, nego žrtva. Ovo je pravo stanje jer je Asmin pokazao netrpeljivost prema Janjušu kada je odreagovao kako je odreagovao i smatram da nije pravo, isto kao i moje sa Aneli - rekla je Maja.

- Kada postave pitanje ovako i kada se pogleda šta se sve dešavalo i koji odnosi, nije prirodno nijedno ni drugo, ali kada uporedimo mene i Asmina i njih dve. Ja sa Asminom kada smo rešili situaciju se ponašamo isto do ove situacije, ništa ružno nismo rekli. Mi provodimo vreme zajedno i poštujemo se. S moje strane je takvo poštovanje, mi kada smo pričali, one su govorile da će da idu u Budvu zajedno. Ja nisam nijednu ružnu reč rekao Asminu, danas sam rekao da mi čovek ništa nije uradio, ali sam shvatio da je ljubomoran što se tiče Maje. Do tada, zadnje parče hleba i paštetu bi mi dao - rekao je Janjuš.

- Ja u životu ništa fejk ne radim, ja ne idem ni na posao kada mi se ne ide...Vas dve ste pokazale vaše društvo - rekao je Asmin.

- I vi ste, sada ste pričali najnormalnije, daj ne se*i - dobacila je Aneli.

- Ja da sam fejk sa Janjušem ne bih imao reakciju kao jutros, ne bih ništa rekao da je fejk...Ja sam imao tu reakciju što sam imao, jer je bilo stvarno. Vaše druženje je bilo zbog mene. Njoj si trovala mozak zbog mene. Ja sam se iskreno družio, iskren sam svugde, ne radim ništa fejk - dodao je Durdžić.

- Sve radiš fejk! Janjuš prosipa nešto kao zadnje parče hleba...Niste dobri, jao, on se uhvatio što je dobio kremu. Lažni su i Luka i Asmin, sve je lažno, evo lažne smo i mi. Ja sam se iskreno družila, kada mi je nešto zasmetalo došlo je do čega je došlo. Malo pre je Asmin rekao: "Oni leže zajedno u krevetu", Asmin znamo da je sa žurke odlazio na 10 minuta da vidi šta radi Maja, on je mogao da očekuje da će da ih zatekne u krevetu - rekla je Aneli.

- Ovo nema veze sa životom šta ti pričaš. Ja da razmišljam, a neko nije zajedno?! - rekao je Janjuš.

- Ispostavilo se da nas dve jesmo lažne, ali i ovo je sada neko okolišanje. Ne, ovo je moje mišljenje, ovde se pričaju šlageri. Nije isto kada imaju sukob dve žene, kao i dva muškarca. Asmin ima animozitet prema Janjušu, kao što ni Janjuš ne može da ima isti odnos kao ranije - rekla je Maja.

- Ti si Majo moj potrčko kada si me molila da te branim od Boginje...Mislim da je Asmin ljubomoran što se tiče provođenja vremena Janjuša i Maje, s obzirom da mu se ona sviđa, isto kao što je Aneli ljubomorna na Maju što provodi vreme sa Asminom. Ja ne znam šta se s tobom desilo ovde, da li je tebi izgoreo mozak... - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić