Gde ima dima, ima i vatre! Učesnici sve bliži tome da Kačavenda i Maja ne mogu očima da se gledaju: Ovde nije poenta da se ona... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitano je Maji Marinković.

- Majo, Milena je 40 minuta najstrašnije vređala Anđela, psovala mu familiju, pominjala da šalje svoj polni organ svojoj majci i to sve u tvom i Janjuševom prisustvu. Kako onda Milena nije loš čovek bila, a Asmin jeste jer je napao Milenu - glasilo je pitanje.

- Ja najstrašnije osuđujem takve uvrede...Nemam komentar, evo - rekla je Maja.

- Rekao sam i Maji kada je odgovorila Asminu: "šta ćeš ti ovde?", ne mora Maja da bude protiv Milene, pritom, Milena stalno provlači i podbada Maju - rekao je Anđelo.

- Maji je bitna reakcija Asminova i kako on reaguje na žene - dodala je Sofija.

- Mislim da je Maja videla da je Asmin zgazio i razneo Milenu, pa je odreagovala da bi ga stopirala da ne nastavlja dalje - rekao je Ranković.

- Kapiram da su dobri pa neće da se zameraju, ako je Majin stav za to vređanje, onda je za sve isto. Ja sa tobom imam najveći sukob, svaki put sam realna tu kada te provuče i ostalo...Nije Maja to uradila jer joj je Kačavenda dobra drugarica, samo da znate da se priča da Kačavenda nema lepo mišljenje o Maji. Ne mislim da je odbranila Milenu zato što je to njen stav, nego je u toj situaciji htela da ponizi Asmina. Meni ne pada na pamet da Maju napadam, ona je sela i rekla mu oči: "ti si nula muškarac, za mene su to pi*ke", a on joj oprašta. Posle sinoć, definitivno sam sigurna da se Maji sviđa Asmin, ona bez njega ne može. Anđelo je jako zamerljiv u prijateljstvu, zato što sam i ja kao on. On je neko ko će do kraja da bude za drugara, vidiš kako on Jakšićku brani, to je u njemu, ali on to neće. Onda ide ono: "vi to hoćete, pa da se sladite" - rekla je Matora.

- Maja je kao Anđelov prijatelj dozvolila da sluša ovakve stvari, a druga stvar, ona trpi određeno provlačenje sa Kačavendine strane i nikada joj ne odgovara - rekao je Bebica.

- To nije istina da sam ja prećutala, ja nikada ne bih zamerila Anđelu, da li sam trebala njemu da zamerim što se družio sa tobom i Teodorom kada smo se najstrašnije vređali oko Takija i sve ostalo?! - rekla je Maja.

- Ja tebe nikada nisam pljuvao ispred Anđela...Ovde nije poenta da se ona posvađa sa Anđelom, nego da su Asmin i Kačavenda isti, loša je i Kačavenda - rekao je Bebica.

- Milena je mene najstrašnije osudila zbog situacije sa Boginjom, to je njen stav i njeno mišljenje, nisam joj zamerila. Ja ako nekoga gotivim, može da ga mrzi cela kuća, ne zanima me ništa - rekla je Maja.

- Maja nema ni "s" od stava, kada odeš toliko dole, šta ćeš?! Ne možeš da se vratiš. Ja sam se preispitivao, ja sam rekao da ne vidim dobar odnos između Maje i Kačavende - rekao je Ivan.

- Ti si govorio da nemam nikakvo mišljenje o Maji u sedmici, celu sedmicu su pokušavali da me uvuku u sukob sa Majom - rekla je Kačavenda.

- Maja njega nikada nije odbranila, druži se njegovim neprijateljima, on to samo folira, ne znam ni ja zašto. Totalno lažno druženje. Asmin je jedan glupander i može da radi sa njim šta hoće, i da uđu u vezu, ona bi radila sa njim šta hoće, a Anđelo da mu se Maja suprotstavi, to bi joj on zamerio - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić