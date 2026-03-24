Bebica ima selektivnu amneziju! Učesnici ga brzinom svetlosti podsetili na sve što zamera Aniti i Luki: Pričaš o podstanarima, a gde ti živi bivša žena?! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", dao je reč Bebici, ali je njega prekinula svađa Miće i Ivana Marinkovića.

- On je sinoć rekao da je bolje da ima devojku koja mu šalje lažne testove, jer mu tako dokazuje ljubav - rekao je voditelj.

- Baš je bezveze da im se večeras se*e po glavama - rekla je Kačavenda.

- Ljudi se nisu ni radovali kako treba, ni proveselili se nisu, a vi ih napadate, baš se ostrašćeni - urlao je Terza.

- Da li bi bio kriv Luka da je napravio dete Aneli, kada već pričate da je kriv što pravi svakoj ženi dete?! - skočio je Ivan.

- Luka, suština je ovo što ste kvarno radili. Ivan misli gore od Dače, a sada te šalta zbog dva piva - urlao je Mića.

- Prošle godine kada je Luka pravio dete sa Aneli, kada smo išli na tes, kada smo Aneli i ja imali katastrofalan odnos. Za stolom nas je Mića branio, kada su nas drugi urnisali - rekao je Luka.

- Svako ko kaže da je ovo normalno, mislim da on nije normalan. Okolnosti pod kojima su ušli u vezu, nisu normalne. Malo pre upoređuju Miličin i Terzin odnos sa njihovim, koji nema vezu sa vezom. Bilo koji momak da je bio sa Anitom, isto bi želela da bude trudna i da bude majka, ništa novo ne bi bilo. Što se Luke tiče, ovo mi je neshvatljivo, skoz nenormalno razmišljanje o porodici za čoveka od 37 godina - rekao je Bebica.

- Imaš pravo da komentarišeš, ali ne podnosim da ti kao roditelj kažeš da neko pravi dete zbog rijalitija - rekao je Asmin.

- On se odrekao svoje dece zbog Miljane Kulić - urlala je Anita.

- Šta ti govore za podstanare, pa gde tebi (Bebica) žena živi?! - urlao je Terza.

- On je prvo rekao da majka može da bude bilo ko - rekao je Bebica.

- Da Anita nema dete i da Luka nema dete, ja bih možda rekao da je fejk, ali oni znaju šta rade, imaju dete - rekao je Asmin.

- Moj otac je meni rekao da nijednu ženu neće prihvatiti dok mu ona ne podari unuče. Moja Nina kada je mene ostavila u najgorim trenucima, on je podržao jer mu je podarila unuče. Svaki dan su na vezi sa Ninom, bez obzira što me je ostavila, voli je najviše na svetu. Tako isto, moj brat, snajka je druge veroispovesti, kada je rodila dete, prihvatio je i voli je najviše na svetu. Znam da će biti najsrećniji! Njen sin je rođen 22. juna, rak škoprija, moj sin je 22. novembra, škorpija-rak - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić