Opa! Teodora povukla radikalni potez, podržala majčine reči! Ovo je znak da raskida sa Bebicom?! (VIDEO)

Iskrena do koske!

Teodora Delić naredna je bila gošća u radio emisiji "Amnezija", te je tako progovorila o poklonima.

- Kako se osećaš posle rođendana - pitao je Bora.

- Obradovala me je čestitka moje majke i moje porodice, generalno. Obradovalo me je i slike kada sam videla. Naravno, Nenad je uticao na moje raspoloženje jer se iznervirao zbog tih svih poklona. Juče je bilo komentarisano da li se mi svađamo zbog Filipa, nije sada konkretno da je Filip tema, nego su tema bili ti pokloni i da li treba prihvatati ili ne prihvatati. S obzirom da su poslali meni poklone, ja sam prihvatila poklone vezane za mene i od moje majke, a sve sam izbacila od Filipa, a on se s tim nije složio - rekla je Delićeva.

- Kako komentarišeš da se tvoja i Filipova mama čuju i da su u dobrom odnosu - pitao je Bora.

- Pa ne znam je*ote, ne znam kako su se spojile da se čuju. Nije mi jasno da su se njih dve čule. Moja majka ima dovoljno godina da odluči s kim će da se čuje, ne mogu ja da joj pričam s kim će ona da se čuje...Napisala je ono što ona zapravo misli i što znamo, ništa drugačije nije rekla. Rekla je da treba da se prisetim šta je ljubav, a ne ono što imamo Nenad i ja, tu se i slažem sa njom...Mislim da mene ljudi podržavaju kada sam opuštenija, ja kada nisam sa njim, ja sam rasterećenija. On je meni neke stvari zabranjivao, ja sam mnogo opuštenija, volim adrenalin i putovanja, a on je neko ko voli prizemnost - rekla je Teodora.

Autor: Nikola Žugić