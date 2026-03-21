BEZ MILOSTI! Janjuša stigao blam zbog afere sa Milenom, obrisao patos njenim dostojanstvom: Ona je laka žena, pada kao bandera... (VIDEO)

Reže rečima!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Šta misliš da je bila poenta iznošenja celokupne priče i kakvo mišljenje imaš o Kačavendi sad? - pitala je Ivana.

- Rekla je da smo bili u emotivnom odnosu, a ja smatram da nismo. Emotivni odnos ne može da se stvori za dan ili dva, ona je možda utripovala da je bila u emotivnom odnosu. Ja to niti sam planirao, niti sam imao u planu. Kad mi neko toliko odgovara ili osetim emociju ne može da se desi nešto da ne budem sa tom osobom. Ja nemam nikakvu emociju niti sam imao - rekao je Janjuš.

- Da li to znači da je ona slagala da ste imali prećutni dogovor da budete lojalni? - pitala je Ivana.

- Ja nisam želeo da se sazna nikada niti mi je prijatno da pričam o ovome. Aleksandra se desila posle tri meseca. Ja sam rekao da ću da promenim svoj rijaliti samo, ali ja njoj ne verujem ništa jer slušam, a ona laže samo. Ona hoće da navede da je nju neko iskoristio i namestio, a ona se sama namestila. Da sam joj bio poseban ne verujem, možda sam joj bio drag. Ona je imala i posebnijih muškaraca pre mene, čak i onih koje nije videla. Ne znam šta je očekivala? Očekivala je da će imati sa mnom ljubavni odnos za ceo život. Mazila se sa čovekom tri meseca... Šta Anđelo laže? Baš njemu prija da priča o tome. Čuo sam da je ona meni terala inat sa Anđelom, to je baš prebolesno - rekao je Janjuš.

- Ja se ne sećam da sam to rekla - rekla je Milena.

- Šta god kaže ona posle kaže nije tako rekla i nije tako mislila. Posle njenih sr*nja sa Asminom i katastrofe ona želi da otkriva ekskluzivne vesti. Ne znaš gde biješ, a hoćeš da otkrivaš... Prevćeš se ovuda kao škobalj! - rekao je Janjuš,.

- Da li misliš da je želela za zauzme poziciju glavne zavodnice u Eliti? - pitala je Ivana.

- Ne mislim, ali nije toliko bogougodna kako se predstavljala. Voli, tako joj je prijalo i sa Anđelom kad se dopisivala. Ona nije noćima spavala, nije znala gde će, zvonio joj telefon po šest puta.Ona nema komunikaciju sa drugim ljudima, samo sa rijaliti učesnicima. To su bili: Vanja, Žana, ja, Đedović, Bebica, Teodora, Dača, Asmin, čak se i sa Ivanom uspela čuti koji joj je u tom trenutku pokazao nove zube. Rekla si da si pričala i sa Gačićem non stop. Za Rajačića ne znam da li je imala kontakt. Ima ortakinje i ortake iz rijalitija - rekao je Janjuš.

- Da li je normalno da sa Jovanom razmenjuje svoje s*ksulano iskustvo na televiziji? Tema je bila da li je krevet bio isti u kom su obe bile - rekla je Ivana.

- To nije normalno! Njoj to imponuje! Ona voli da priča o tome. Ona bi po dva sata pričala šta god da se dešava, samo da se priča. Ona je videla posle tog jednog dana da sma ja njena ljubav za sva vremena. Ja kad ustanem meni treba pola sata da odgovorim na poruke i da svaku pitam kako je spavala. Dok joj je bio tu Đedović ona je lepo funkcionisala i svi su je se plašili. Kad nema Đedovića pada kao bandera na svakih deset dana - rekao je Janjuš.

- Tebi treba neka klinika za odvikavanje od bolesti zavisnosti od prevara - rekla je Milena.

- Rekao si da si sedeo sa Mileninim sinom, da li je to bilo nakon ili pre intimnih odnosa? - pitala je Ivana.

- Bilo je sigurno jednom nakon. Ja sam bio u Zemunu, e onda je ona mene zvala an večeru i tako je bilo - rekao je Janjuš.

- Kako komentarišeš što je zasedala sa drugaricama i razmatrala zašto joj se ne javljaš kad ej htela iz kafane da dođe kod tebe? - pitala je Ivana.

- Ona je prvu noć kad smo imali taj čin ona se odmah pohvalila drugaricama kao da je bila sa Džoni Depom, a ne sa Janjušem. Tad sam bio sa drugom devojkom i ona sam njoj rekao da ćemo se videti neki drugi dan. Smatram da je laka jer se predstavila kao neko ko je nedodirljiv i da je neko nad svih drugih žena, a ispostavilo se da je - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić