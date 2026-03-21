Stavila ružičaste naočare: Viktor misli da Mina ljubomoriše na Draganu, ona odlučila da mu veruje (VIDEO)

Procvetali!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Jovan Ilić porazgovarao je sa Minom Vrbaški i Viktorom Gagićem.

- On je više kroz šale meni govorio da sam neiskrena, to su sitnice gde krenemo da se raspravljamo. Rekao je da nisam karakter, što ne mogu da izdržim nešto i onda nastaju naše čarke i veći problemi, ali nije to nešto što je nerešivo - rekla je Mina.

- Kako komentarišeš što je rekao da si lagala svaki put kad si se klelaa u brata? - pitao je Joca.

- To je u naletu samo, rekla sam da mi je to zasmetalo - rekla je Mina.

- Optuživala si ga da flertuje sa Draganom - rekao je Joca.

- Ne. Klip je trajao deset minuta pre toga. Ja sam rekla da kad ima svađu sa mnom da on okrene leđa. Nisam mu rekla da flertuje, nego sam dala primer smao šta se dogodilo. On i ja neke stvari gledamo drugačije i više pažnje zahtevam nego muškarac - rekla je Mina.

- Desila se situacija kad sam ja popio. Uglavnom bude glupost i onda nastane nešto veliko. Posle čestitki sam stavio tačku na sve što je bilo iza nas. Što se tiče situacije sa Draganom rekao sam da je ispalo jako bezobrazno jer je ispalo kao da ona mene optužuje da ja flertujem sa drugim devojkama - rekao ej Viktor.

- Nisam rekla da flertuješ neko da se smeješ - rekla je Mina.

- A je l' ti misliš da je ona to govorila jer misli da ti flertuješ? - pitao je Viktor.

- Ja mislim da je bila ljubomorna - rekao je Viktor.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić