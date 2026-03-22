Ova sramota će ostati zauvek! Asmin prekorio Aneli zbog zauzimanja Stanijne strane, ona ga oduvala: Ti si mrtav za mene! (VIDEO)

Žestoko!

U toku su nominacije u 'Eliti 9', a atmosfera za crnim stolom postala je turbulentna kada je voditeljka Ana Radulović podigla Asmina Durdžića da nominuje.

- Počeću od zeta Janjuča, malo je čudno da nominujem bivšu ženu i druga. Janjuš i ja imamo dobru komunikaciju, ništa loše nemam da lažem za njega, misllim da si doživeo veliku tragediju u sedmici. Moj i tvoj odnos će ostati korektni. Iskren asm ti prijatelj i drug, top si za rijaliti, Niko ne može da kaže da si nekog iskoristio jer si ti takav sa devojkama i da su te devojke u prolazu. Kačavenda je sama kriva što je ušla u takav odnos, a zna da napolju imaš 5-6 žena. Muškarac koji sebe poštuje ne bi dozvolio Saru Stojanović, ona nije tvoja liga - započeo je Asmin.

- Šta ste se uhvatili za mene, treba da te bude sramota što me ponižavate već 6 meseci. Svi me ponižavaju kao da sdam najveće smeće - rekla je Sara.

- Ti si neko s kim mi je bilo najlepše - rekao jer Janjuš.

- Smatram da nije trebao da ima s*ksualni odnos sa Milenom zbog njhenih godina i dece. Aneli je bila njegova najveća ljubav - nastavio je Asmin.

- Sara je polupana pa je polupana - dodao je Mića.

- Nisi loš čovek, ne treba ti to sa Milenom i Sarom. Tebi treba žena koja će ti biti jedina i koja će da te poštuje - rekao je Asmin.

- Što se tiče Aneli, jesi loš prijatelj, izdala si svakog svog prijatejlja. Tebi je preči Filip Car. Ispala si loš drug, izdala si sestru, ispala si loša mama što si ušla u rijaliti, mogla si da zoveš moju mamu da brine o Nori - rekao je Asmin.

- Ti si monstrum - dodala je Aneli.

- To je moja ćerka kao što je i tvoja. Ja sam odlučio da te ne vređam kao majku svog deteta. Ispala si smešna kada si stala na Stanijinu stranu - nastavio je Asmin.

- Šta si očekivao da ću stati na tvoju stranu - dobacila je Aneli.

- Uz ženu koja ti je uništila život. Ti si na ozbiljnoj terapiji. Ispala si loša mama dok si blatila oca svog deteta kao što sam ja ispao dok sam tebe blatio. Demantovao sam te kad sam te odvukao u hotel, dokazala si narodu da mogu da budem tata samo ako tebe volim. Mene je sranota kada neko spomene tvoje ime napolju - nastavio je Asmin.

- Ti nikada nisi imao drugare - dodala je Aneli.

- Bilo me je sramota s kim imam dete i ta sramota će ostati za ceo život. Srtidim se svojih postupaka - rekao je Durdžić.

- Jel imaš tri stvari na koje je Nora ponosna kad si ti u pitanju. Jel imaš odgovor? Ti nemaš odgovor jer nemaš ni jednu. Nora može da bude ponosna kada te sedam muškaraca razvlači, kada se pijana valjaš kao poslednja klošarka.. - izneo je Asmin.

- Sramota me je što ovde moram da delim prostor sa tobom. Ti poludiš od ljubomore kada priđem nekoj devojci. Ti treba da slaviš dan kad sam te ostavio ako sam bio toliko loš. Jel ti bitniji rijaliti nego dete? - izneo je Asmin.

- Spomenu si 35 puta ime Nora, sram te bilo - dodala je Aneli.

- Ja sam došaso zbog tebe i Nore - odgovorio joj je Asmin.

- Ja te ne vidim u vremenu i prostoru, ti si mrtav za mene - jasno mu je rekla Aneli.

- Tebi dete ništa ne znači, tebi je dete pokrertni bankomat. Uhodiđ me - napao ju je Asmin.

- Kada sam te uhodila - pitala ga je Aneli.

- Evo pre pola sata - odgovorio je Asmin.

- Hvala Staniji što je tebe pustila u rijaliti i pokazala kakav si - rekla je Aneli.

- Imaš Filipa Cara kao prijatelja i treba i ti da kupiš jedno magare da ga šetaš . Šaljem Aneli u izolaciju - završio je Asmin.

Autor: T. Mladenović