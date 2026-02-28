Ne sme da spusti loptu sa mnom zbog fanova! Asmin i Aneli započeli novi haos: Ti ne voliš Noru, a ni ONA NE VOLI TEBE! (VIDEO)

Žestoko!

Asmin Durdžić prvi je gost u radio emisiji "S mesta splačina" kod Milene Kačavende i Dače Virijevića. Asmin je prvo otkrio da je Aneli Ahmić bila jako lepa i zgodna dok su oni bili zajedno.

- U rijalitiju sam samo imao ružne devojke u rijalitiju, nijedna nije moj tip sa kojima sam ležao. Aneli je bila stvarno lepa i zgodna kad je došla kod mene u Linc, neću da kažem na k*es kombinaciju, to je ružno, ali je bila lepa i zgodna mnogo lepša nego sad - rekao je Asmin.

- Zašto ona hoće da tera inat tebi sa Lukom - pitao je Dača.

- To ne znam, ja ne teram inate, kad teraš inat sam ga sebi uteraš na kraju - rekao je Asmin.

- Je l' te voli ona i dalje - pitao je Dača.

- Kad se zbližim Maju ona šeta u bademantilu. Ona ne može da se pomiri sa tim da ja volim, želim drugu ženu - rekao je Asmin.

- Luka i Aneli su pokazali kakvi su ljudi bili u tom trenutku. Ja njega gotivim na neki način, nema mržnju, on mene poštuje, pojedine ljude da dira iz poštovanja prema meni. On je dobar momak, ali sad je željan svega jer je bio osam godina u zatvoru

Potom je Aneli došla u radio, a Asmin je želeo da ona izađe da on sam gostuje.

- Ne moram se svađati, ne mora me dirati, neću ni ja njega, ovo u prolazu ne shvatam svađom i vređanjem. Čim mi spomene porodicu, branim ih životom - rekla je Aneli.

- Milica je dala oprost Terzi, da li ćeš ti dati oprost njemu - pitala je Milena.

- Kad nisam bila u sukobu sa Milicom uvek sam videla iskrenost u Terzi. Niko nije rekao da ja njemu dete neću dati, ovde je nemoguće, zbog okolnosti, zbog ponašanja, a kad izađemo. Ona za dve godine ide u školu, ako bude hteo biti otac ja sam tu da sa njim razgovara. Ne planiram da upoznajem partnere sa detetom, sem ako mi se ne desi nešto, što mislim da se neće desiti, ja sam žena koja će uskoro imati 37 godina - rekla je Aneli.

- Ona ne sme da spusti loptu zbog fanova, jer nju fanovi tako podržavaju, ali moraju da shvate da sam im sve fanove prouzeo - rekao je Asmin.

- Ti ne voliš Noru i ona ne voli tebe, to znamo svi. On nema osećaj za dete, on ima sina, nema osećaj za sina - rekla je Aneli.

Autor: R.L.