Volela bi ti da me voliš, ali ne smeš od Grofice! Asmin pogodio u metu, shvatio da Aneli ne sme da se pomiri s njim zbog mame! (VIDEO)

Sad je potrefio poentu.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić nastavili su da pričaju o svom odnosu pred Tošom, pa su se dogovorili da ponove sve od sinoć.

- Idemo večeras u hotel posle emisije da legnemo, jer nismo pijani - rekao je Asmin.

- Može da legne, ali da me ne dodiruje. Nama su jutros bile neke emocije, čim smo se grlili i ljubili, ali me on ne voli, ne volim ni ja njega - rekla je Aneli.

- J*be lud zbunjenog - konstatovao je Toša.

- Hoćeš leći sa mnom - pitala je Aneli.

- Hoću, da mi prorade emocije. Želim da proverim da li imam emocija ili nemam - rekao je Asmin.

- Dopusili smo nešto što nismo smeli, Asmin nema pravo da bude u hotelu. Ja bih s tobom mogla 24 sata da ležim - rekla je Ahmićka.

- Ona bi mene mogla opet da zavoli, ona se plaši šta će da joj kažu Sita i Grofica. Jutros ti je bio samo problem šta će reći Grofica, a ne da li ti mene voliš. Volela bi da me voliš ali ne smeš od Grofice - konstatovao je Asmin.

- Ja samo želim da bude dobro sa zdravljem, loše joj je sigurno jer je gledala ono što je bilo sinoć u hotelu - rekla je Anita.

Autor: R.L.