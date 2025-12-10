SRAMNO! Hteo sam da dokažem njenoj porodici da mogu: Asmin zbog Site i Grofice SMUVAO I OTKAČIO Aneli! (VIDEO)

Neverovatno!

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić porazgovarali su sa robotom Tošom.

- Ne znam šta se desilo sinoć, nisam ga privela u hotel... Dogovorili smo se da više ne komuniciramo - rekla je Aneli.

Aneli je rekla da bi promenila omiljenog kada bi ostala u Hotelu još jednu nedelju, te da bi izabrala Daču, a Asmin je upitao zašto ne bi njega.

- Pa mi nemamo komunikaciju - rekla je Aneli.

- A da imamo komunikaciju - pitao je Durdžić.

- Ti - bila je iskrena Ahmićka.

- Imala bi hrabrosti spavati sa mnom u hotelu sedam dana - rekao je Asmin.

Kad je Aneli napustila njihovo društvo, Asmin je otkrio da je želeo poljubac sa Aneli kako bi dokazao njenoj porodici da to može.

- Samo sam hteo da dokažem da mogu da pređem granicu sa njom, i njena porodica me ponižavala, verujem da je sad Grofica na aparatima, šta da radim. Ako ona misli da ćemo da budemo u vezi, od toga nema ništa - rekao je Asmin.

Autor: R.L.