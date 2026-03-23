Naduo se od suza! Uroš plače kao kiša dok Bora priča o njemu: Neću da ti dajem lažnu nadu! (VIDEO)

Nije mu lako.

Bora Santana krenuo je da deli budžet Urošu Staniću i posvetio mu ozbiljan govor samo za njega.

- Uroš je trenutno najbolji komentator u kući, uz Ivana i Matoru. Duboko je nesrećan, a ima dobru dušu, daje maksimum, stvoren je za crni sto, dobar je šoumen, fali mu ljubav i zagrljaj, ja te gotivim kao prijatelja, ali ne želim da ti dajem lažne nade, želim da se družimo, ja znam ko sam ja ko si ti, nisam gej, ti si dobar dečak. Ja sam tebi pružio pažnju i hteo sam da te uvažim. Ti si u dubini duše dete, ja to nisam Uki i ne treba da se ponašaš tako. Ti imaš sve ženske pokrete, ponašanje, šta da ti radim, takav si rođen, ponašaš se kao žena. Možemo li da se družimo, ja znam ko sam ja, ako tebi znači da me lickaš, da mi stavljaš masku i tako dalje, ali neću da ti dajem lažnu nadu - pričao je Bora.

Uroš je sve vreme plakao dok je Bora pričao.

Autor: R.L.