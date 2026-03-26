RASKRINKALA POGLEDE BIVŠE DRUGARICE I ANĐELA: Kačavenda otkrila šta je Sofija zamerila Terzi, pa pomenula Maju i Asmina (VIDEO)

Milena Kačavenda nastavila je da komentariše dešavanja u Beloj kući, te se osvrnula na odnose takmičara u Eliti.

- Ona priča jedno ispod pokrivača, jedno ovako, iskreno vidi se da Sofija ne može da podnese druženje Terze i Asmina, nakon svega što je on rekao za nju, a tokom žurke se videlo to kako se gledaju Anđelo i ona, smeškali smo se. Svi su videli da je ona prešla u pab da ne bude kraj Terze - rekla je Milena pa se osvrnula na Teodoru i Filipa:

- Videli smo svi šta se desilo nažurki, tu su emocije obostrane, ne mogu jedno bez drugog, a ona čeka da izađe odavde da bi otavila Bebicu da bi bila sa Filipom. Vidim da joj nije dobro, i da ona pati za Filipom, a on će Bebici vratiti onaj udarac sigurno, a Bebica neće zadržati Teodoru nikada. Ona ima šta da pokaže da nije u vezi sa njim, on ju je satro i psihički i emocionalno. - rekla je Milena.

- Iskreno ne mislim da će Aneli ispasti žrtva, ali dovešće je do pobede, i treba. Miki Dudić posle šest piva je druga osoba, i sada je sve jasno o njegovom partijisanju. Sa druge strane Asmin je paćenik, ja njemu ne verujem ništa, a pimiop se kao saučešće, a slušam ga šta priča Maji, kako će on sa obezbeđenjem da je čuva, a on vozi kolica sa šljunkom. Ne mislim da je zaljubljen u Maju, ali pravi priču. Realno kome treba muškarac kojem pišaju u usta, kojima se*u po faci, on je takav mufljuz. Sa druge strane Maja je razvila emociju, ali voli da ga ponižava i iskreno volela bih da ga urniše kao što zna. Mislim da se ona vratila u kolosek, i da se plaši Takija - dodala je Milena.

Milena je Drvetu otkrila jednu tajnu:

- Sofija je danas slagala da je bila kod zubara, da bi Terza saznao da je dobila neku informaciju, i došla je sva razdragana, a sinoć mi je pitala što sam napadala Anđela.

