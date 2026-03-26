Nikada neću biti s njom: Alibaba počeo da laže sam sebe, Maji pokušao da se osveti za sve! (VIDEO)

Pukao od kompleksa!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Dušica Jakovljević pročitala je naredno pitanje za Maju Marinković i Aneli Ahmić.
- Ko ste vas dve Alibabi kada sebi date za pravo da ga polivate i gađate? Niste mu ništa bile i niti ćete biti, a posle on agresivan prema vama? - glasilo je pitanje.
- On je uvek bio agresivan prvi prema meni, demantujem to - rekla je Aneli.
- Asmin i ja nismo zajedno, niti ćemo biti samo što on to izaziva u meni - rekla je Maja.
- Maja je luda za mnom, a laže. Ja nikada neću biti s njom - rekao je Alibaba.
Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.
- Ima li išta kod tebe da nije lažno? Lažna kuma, lažan verenik... Je l' tvoj identitet pravi pošto je i prezime pod lupom? - glasilo je pitanje.
- Nek odu na državne institucije ako im to predstavlja problem, istina je ono što ja želim da bude istina. Ja imam pravo da radim šta želim, a nek gledaoci prosuđuju ko je pravi, a ko lažan - rekla je Milena.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: N.Panić