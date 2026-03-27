Prljavštine iz njihove veze i dalje ISPLIVAVAJU! Luka i Aneli nikad žešće ratuju preko crnog stola, TRAŽE I POLIGRAF! (VIDEO)

Ne smiruju se.

Prvi snimak koji je prikazan u današnjoj emisiji "Gledanje snimaka" bio je klip na kom se Anita žali što je Luka ikad bio sa Aneli.

Odmah nakon snimka došlo je do nove svađe između bivših verenika Luke i Aneli.

- Ja nasilnik? Dajte poligraf - vikao je Luka.

- Dajte poligraf da i ja i Luka pričamo sve - navela je Aneli.

- Kunem se u dete da je nisam tukao napolju - rekao je Luka.

- On je ovde ušao, flertovao, ja njemu nikad ništa loše napravila, nikad ga nisam udarila, nisam se d*ogirala ispred deteta. Da ti si mene tukao, da tukao si me, kunem se u svoje dete da si me udarao - rekla je Aneli.

- Kako sam te udarao, samo sam se branio kad si me šutirala - rekao je Luka.

- Branila se nogama kad si me tukao - navela je ona.

- Pričao si da sam je pesnicama udarao, nikad u životu, nije htela da mi da telefon da vidim s kim se dopisuje - rekao je Luka.

- Razbio mi je tad telefon, bacio ga na pod - vikala je Aneli.

Autor: R.L.