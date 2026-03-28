Novo raskrinkavanje Sofija Janićijević: Dača i Kačavenda joj okrenuli leđa, Terza slep pred očima! (VIDEO)

Drama!

Voditeljka Anastasija Buđić pozvala je Milenu Kačavendu kako bi joj otkrila šta je zapazila izmeđi Sofije Janićijević i Anđela Rankovića.

- Ono što je danas Dača iznosio ja zo to nisam znala. Ja sam došla kod Dače, bio je pored mene kod drugog rulet stola i komunicirali smo očima da bismo videli da li sam ja dobro videla jer sam i utorak pre toga nešto primetila. Ja sam ovog utorka primetila i sve jasno rekla, a Dača mi je pokazao na to da ćutim. Sukob Sofije i Terze nema veze sa ovom situacijom - rekla je Milena.

- Da li si raskid videla kao da ona pravi put za odnos sa Anđelom? - pitala je Anastasija.

- Ne, ne mislim da je to plan. Ja sam obratila pažnju u utorak i niko nije izlazio i ulazio, a Anđelo je kao i uvek bio na svom mestu. On je gledao u tom pravcu, ali Sofija je više gledala u pravcu njega. Ja još uvek ćutim i posmatram situaciju - dodala je ona.

- Hoćeš da spinuješ da se ne priča o tebi. Vi hoćete da uterate Anđela jer imate sukob sa njim - besneo je Terza.

- Ona je meni rekla da je Sofija guši, da je ućutkava i da je sprečava da bude ono što jeste. Između njih se dešavaju katastrofalne stvari. Rekla mi je da će da raskine sa njim jer ga sputava u funkcionisanju. Ja sam rekao zašto sam ovo ispričao i uvek ću da pričam isto - dodao je Dača.

- Terza, da li si znao da svi o ovome govore iza leđa i da svi broje o ovome?

- Neka bruje, neka se smuvaju i možemo u trojku. Neka Kačavenda priča o svojim blamovima ove sezone. Ona hoće da ja napadnem Anđela jer ju je ugasio ove sezone - besneo je Terza.

- Ona se sveti Sofiji jer ju je uvalila u g*vna - dodao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić