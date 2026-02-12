Haos: Sofija poludela jer Terza neće da joj pravi dete, odmah udarila na Milicu Veličković! (VIDEO)

Drama!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza raspravljali su se u pušionici zbog njegove izjave da mu ništa više ne treba u životu jer već ima svoje dete.

- Devojko, ne znam koji je tvoj problem? Ja sa tobom želim sve, ali sam ovde naj*bao - rekao je Terza.

- Ti mene porediš sa Milicom. Sa mnom može da ti se desi takav odnos? - dodala je Sofija.

- Ne želim scene - rekao je Terza.

- Ti kažeš da si ostvaren i da ti dete ne treba, ali meni treba - dodala je Sofija.

- Ne želim da budem sa osobom koja će pakao da mi napravi kao ova. Budalo, želim sve sa tobom, zar nije tako? - rekao je Terza.

Autor: A. Nikolić