Bora totalno van sebe: Zbog Anastasijinih monstruoznosti pao u depresiju, Matora mišljenjem šokirala sve! (VIDEO)

Nije mu dobro!

Bora Santana i Jovana Tomić Matora bili su naredni gosti u radio-emisiji ''Sa mesta splačina'', a Bora je progovorio o svom sukobu sa Anastasijom Brčić.

- Boro, šta se dešava sa tobom i Anastasijom? - upitao je Dača.

- Jutros mi je rekla: ''Dabogda ti kuče samleli u mašini za mlevenje mesa''. Je l' vi kapirate šta ona priča? Priča da joj ja kvarim vezu sa Muratom, ali to nije istina apsolutno. Ja nju nisam vređao juče, ovo je sve bilo samo za jutros - rekao je Bora.

- Ja sam bila u sobi kada ti je ona izgovarala monstruozne stvari za majku - rekla je Milena.

- To tek neću da komentarišem - rekao je Bora.

- Ja ću biti objektivna. Pokušala sam juče da smirim situaciju, a ona mi je juče rekla: ''Namerno sam mu to izgovorila da bi se on osetio kao i svi mi koje nas je vređao''. Ne branim nikoga, ali sad Bora plače ovde, a ne pita se kako smo se svi mi osećali? Nema opravdanja za to kako je ona njega vređala - rekla je Boginja.

- Mučno mi je da slušam, ali za razliku od svih ljudi koji se svete, ja imam mudrost i znam šta su mi prioriteti u životu. Ukoliko sam ja svesna da će ovaj čovek da mi opet vređa porodicu zbog Uroša, ja onda ne idem s njim. Koga boli k*rac što je Bora vređao, šta vi radite? Ljudi ne shvataju šta su prioriteti, svi su isti - rekla je Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić