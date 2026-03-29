Slažem se sa Majom: Anita prozvala Boginju, tvrdi da pokušava da bude Filipova žrtva, a Ivanove reči je načisto dotukle (VIDEO)

Tenzija za crnim stolom!

U tok je još jedna emisija 'Nominacije' , a svoju nominaciju iznela je Anita Stanojlović.

- Iskreno mi se najviše svidela nominacija Maje Marinković, sve je direktno rekla. Mislim da je Sandra drug i ortak. Ja je gotivim. Ima možda pre dve tri nedelje kad mi je Luka rekao da mu je rekla da se loži na njega. Tad sam mu ja zabranila da joj daje pivo. Što se tiče Boginje mislim da sve radi na silu. Napadala me je za s*ks mašinu, pa za Anđela, Luki i Filipa. Loš je prijatelj, pokazala je to sa Ivanom. Jako sujetna i ljubomorna osoba. Ljubomorna si na mene. Ostavljam Sandru, šaljem Boginju - ispričala je Anita.

- Tri stvari koje karakterišu Boginju gde je zakucana kod mene da neću progovoriti sa njom više ni reč. Doživo sam od nje da mi kaže p*ši kurac. Ta devojka je meni treći dan gurala štap u d*pe. Shvatio sam nju kao finu, mladu devojku koja voli da se šali. Nakon ovog čuvenog utorka, obratila se i rekla 'boli Anđelo'. Mene ponajmanje boli Anđelo. Posle njene prve izgovorene reči večeras, ona unapred zamera ljudima ko će da je ostavi, a ko ne. Saglasan sam sa ovim što je Luka rekao. Slab si komentator. Rijaliti t se promenion od kad si ušla u sukob sa Majom. ja sam se skoro setio, Boginja je dugo to krila, sećam se prvog sukoba Boginje i Dušice, niko tada nije znao za njen hendikep - izneo je Ivan.

- Ona je mene prva komentarisala, vređala me je, ali mi smo se izmirile - dodala je Boginja.

- Družiš se sa ljudima koji su te najviše izvređali u odabranim. Ništa bolja nisi od nekih k*rvetina koje smo tako nazivali ovde kao Sara. Sa svakim si bila u nekoj priči, Zameram ti ovo što čujem, a čujem od pojedinih, da si me strašno izvređala za polljubac koji se ne sećam ni kako je izgledao - nastavio je Ivan.

- Što se mene tiče mi nikada nećemo progovoriti, nisam te psovala, nisam te ogovarala- objasnila je Boginja.

- Što se tiče tvog odnosa sa Borom, Bora iz ovoga izlazi kao pobednik. A što se tiče Sandre, najstaršnije si izvređala Hanu i dete. I meni si opsovala roditelje. Tvoj odnos sa Filipom je nezadovoljan. Još jednom čeastitke za Filipa. Poslaću Sandru u izolaciju. Presudila je Boginjina tragedija s kojom sam se poistovetio - rekao je Ivan.

Autor: T. Mladenović