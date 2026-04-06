Rekla mi je da ima RAK GRLA: Kačavenda otkrila šta zna o Danetu (70), Sofijinom vereniku, pa nablatila Asmina (VIDEO)

Ne štedi reči!

Nakon prikazanog nastavka ulaska Stanije Dobrojević u "Elitu 9", voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Milenom Kačavendom.

- Šta je Stanija dokazala, šta je pokazala - pitao je Darko.

- Pokazala je da je Asmin jedno takvo smeće, jedan takav gad muški, da ja ne pamtim da sam ja takvo smeće imala. Za Aneli sam imala uvek opravdanje, on je tek počeo. Videli smo da ona njega ne vređa, on se upalio kao zmaj, kompleksaš! Evo veza on i Maja, Stanija po meni, onaj ulazak je bio masakr, sve na kulturiška! - rekla je Milena.

- Masakr za koga?! Imaš one koji kažu: "au, šta vam je Stanija uradila", a imaš i one koji kažu: "Stanija se ukanalila" - pitao je Darko.

- Pristrasna sam, s obzirom da mi je do ovde tih muškaraca vređača. Kod nje mi se sviđa što je ona iskrena, ne forta, ne deluje mi kao da lažinja, zbog toga je i dobila najveću osudu. Svi skaču i to mahom muškarci, kao: "šta si s njim radila tri godine", a niko njega ne pita šta je on radio s njom. Pokazala je da Asmin u gomili stvari laže, ako je istina da se priče Aneli i Stanije poklapaju - rekla je Kačavenda.

- Govorila si da manje-više sve veruješ Asminu, u odnosu na Aneli, sada je došla Stanija koja je rekla da veruje Aneli, a kome sada veruješ ti - pitao je Darko.

- Nisam promenila mišljenje u odnosu na ono što sam videla pre ulaska, audio poruke, dokumentacija vezana za Aneli. Kada sam ja skontala da je on u stanju da se kune u svoje dete, da se kune u bratovljevu decu, gleda u oči i laže, shvatila sam da je ozbiljan mufljuz i prevarant...Ako je istina da se određene stvari poklapaju Stanijine i Aneline, onda on laže. On je govorio da laže Aneli za Dubrovnik, Stanija je znala za Dubrovnik, jedino mi je taj tiktok nejasan, ali mi Stanija deluje iskreno. Jedino mi je bila glupost da su skupljali novac da bi kupili zajednički stan, pa su to na kraju njegove pare, ali na kraju dana, ko ti šiša uši, muškarac si! Stanija nije ni pomenula Samuela, prećutala je, ali je naznačila, kada sam izgovorila, klimnula je glavom. Uvek mi je bio sumnjiv Mevlidin odgovor za to, bila sam sigurna da nešto postoji, ali nikada nisam komentarisala jer smo bili dobri. Sigurna sam da taj momak, sada već, postoji! S obzirom da je i meni pričao da se on bavio pranjem poreza i para, firma, pi*ka materina, na kraju se ispostavilo da se Mustafa pita - rekla je Kačavenda.

- Komentarisala si u dvorištu i rekla si da je toliko evidentna mržnja ukućana prema Staniji, toliko da je kolektivni hejt prema Aneli pao u drugi plan. Šta to znači - pitao je Darko.

- Tako je, baš zato mislim da su Staniju još više ishejtovali. Naravno, Janjuš isto pu*i Asminu, svi su oni pu*ikar*ći. Nemoguće je da ste svi povezani sa ženama istim i da ste svi: "brate, brate". Nije prirodno, nije realno, čuvaju honorare, mindžoslavi su, zato i jesu paukovi - rekla je Milena.

- Kažu da ti ne smeš...Ne da se plašiš Maje, nego iz nekog razloga uvijaš u pet celofana - rekao je Darko.

- Da ti kažem, taj sukob Stanije i Maje mi izgleda odvratno. Stanija je rekla da sam bacila kosku, ja nisam mogla da verujem. Ona je tamo ležala kada je Stanija ušla, nije delovala prirodno, upala je u frku, pobledela je. Maja nas je lažinjala da nema emocije prema Asminu, sumanutno je da uđeš na prečac u odnos sa njim. Meni je to potez da Staniji uvali ku*ac i sve više mi deluje da je to da bude u temi. Ne prihvatam da Maja ne vidi da će da prođe kao Stanija i Aneli. Maja će da ga leši kao kantu, i treba da ga bije...Stvarno sam ga zgotivila, govorila sam mu da će se sj*bati, tako mu i treba. Mislim da je ovo udav, da je kontrol frik - rekla je Kačavenda.

- Da li ti se menja mišljenje o Sofiji i da li razmišljaš o njoj u poslednje vreme otkako su počela da stižu pitanja o Danetu, vereniku od nekih 70-ak godina - pitao je Darko.

- Ima nekih nelogičnosti. Ona je meni rekla da Dane ima rak grla, mimo stola, da priča s nekim aparatom. Ne znam da li je tako. Neobično je da je tvrdila da ne postoji nijedna slika, pa je rekla da ima jedna slika iz kola. Negde ne mogu da pojmim da bi bila s čovekom od 70 godina i da bi se verila - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš Janjuša i šta se vas dvoje opet nešto kačite - pitao je Darko.

- Ne, nema ništa novo, niti će biti. Malo pre mi je dobacivao u kupatilu, ja sam ušla da sipam omekšivač, on je fljuskao i bacao je veš. Prećutala sam prvi put, drugi put sam mu rekla: "alo idiote, prskaš me", on mi kaže: "izvini bivša". Ušla posle toga Vanja i on kao: "e moja Vanja, nekad su meni prali veš, sada sam pere veš". Ja naiđem, on viče: "Jao Vanja što te volim", kao oboje se smeju...Ona (Vanja Živić) mi je fuj, prekucala mi je igricu, a on je sve radio namerno. Primetila sam da je on u nekoliko navrata bacao peckalice, sve insinuacije na se*s - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić