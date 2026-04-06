Uroš Stanić uputio javni apel! Doziva Daneta da ZGAZI Sofiju, pa raskrinkao Luku Vujovića: Blene u Staniju sve vreme, a Anita... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina, Stanije i Maje, voditelj i novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Urošem Stanićem u Šiša baru.

- Ove nedelje si bio u sukobu sa Majom, Asminom, Anitom, Lukom, Minom - pitao je Darko.

- Dosta sukoba je bilo, jako turbulentna nedelja. Imam i tetovažu, Maja je naslikala na mom licu. To sam ja, uvek ću govoriti svoje mišljenje - rekao je Stanić.

- Šta su pokazali Maja i Asmin - pitao je Darko.

- Maja je Stanijinim ulaskom pokazala da je bila demolirana i da je u inat ušla u vezu sa njim, što je i priznala. Ona je zadnji stav zgazila...Bila je papagaj i pokvareni diktafon, ponašali su se kao da su u vezi, Stanijinim dolaskom su ozvaničili. Napokon je neko priznao za devojku. Se*s kao se*s katastrofa, on je govorio da ne bi dozvolio sebi da ima se*s zbog porodice i ćerke, Maja koja je ušivena i sve ostalo, pa zaboravi na bol i sve. Naziva ga kerom, Leom, degradira ga kao muškarca. Beda na bedu, mislim da bi Miljana Kulić rasturila tu vezu. Pokazali su sve, na koji način su ušli u vezu koja nema perspektivu. Mislim da će se Asmin osvetiti Maji kad-tad i da će ona proći kao Stanija - rekao je Uroš.

Kako ti se čini Stanija - pitao je Darko.

- Stanija je inteligentna i opasna, igra namazano, ali ako je mislila da ću biti njena produžena ruka ovde, pokazao sam joj da to nisam. Ušla je ove sezone da se opere i da stavi tačku na celu priču, a po svemu samo otvara temu. Njena ljubav sa Asminom je bila laž, ispada da je bila sa njim samo zbog novca. Šta je očekivala kada je gledala kako se ophodio prema Aneli?! Maja jeste etiketirana do kraja života kao drugarica koja skida svojim drugaricama momke. Stanija i ona su mi iste, kao dve kokoške, na istom rangu su se našle. Stanija je pokazala u par situacija da je izdajica, koja ju je odrukala za spoljni svet. Ne sme Aneli ništa da kaže i ne sme na nju da udari, pošto bi možda tu ispala donja. Imali su u petak sukob, subota u radiju ista situacija, nominacije su smirile odnos i top su, što mi je suludo - rekao je Uroš.

- Je l' bacio Luka oko na Staniju - pitao je Darko.

- Da, jeste i on to transparentno radi, mislio sam da će diskretnije to da radi. Blene u nju! I Anita vidi na koji način Stanija gleda, ja znam da Anita nema lepo mišljenje o Staniji, govorila je o njenom sukobu na Elitoviziji, ovo je trenutno pros*ravanje. Smatram da joj treba i zbog Tamare PR, pa i zbog podrške. Luka ne skida pogled, Anita ćuti i jede se u sebi. Ne pravi dramu jer joj Stanija treba - rekao je Stanić.

- Čuo sam i video sam da si dozivao Daneta da dođe - rekao je Darko.

- Voleo bih da Dane dođe, toliko da Sofija pljuje i pravi lažovom. Bio bi Dane zbrinut pored mene, sve što sam naučio u srednjoj školi, sve bi pokazao na delu kako se vodi računa o čoveku, pošto ga predstavljaju kao čoveka u kolicima. Sve bi to radio zarad toga da zgazi Sofiju, ako ne može da priča, može da piše, ja ću da čitam...Sofija je plakala i pokazala je nemoć kada se pomirila sa Terzom, da bi je branio. Pogubila se u svojim lažima, fan je finansira, prsten, veridba, dosta kontradiktornosti, ogrlica...U jednom izlaganju ima bar jedno pet kontradiktornosti. Kako tako divna Sofija, patrijarhalno vaspitana, se nalazi u tim bludnim pričama?! Muze pare od oženjenih Albanaca, sada je krenula i na stariju gospodu. Terza je svestan da ga Sofija sve laže - rekao je Stanić.

Autor: Nikola Žugić