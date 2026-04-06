Imaju obostrani interes, a to je INAT Staniji: Viktor bez dlake na jeziku opleo po Asminu, pa priznao: Videlo se da Sofija malo mulja... (VIDEO)

Biće žestoko!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan žestok okršaj Asmina Durdžića i Viktora Gagića, Darko Tanasijević, voditelj i novinar porazgovarao je sa Gagićem.

- Utorkom se uvek nešto desi, što taj utorak - pitao je Darko.

- Glavni problem je naravno alkohol. Ja kada zapnem za nešto, meni je palo na pamet da uđem ovde, ja sam ušao i to je to. Posvađamo se oko gluposti, eskalira na neki inat, to sam uglavnom ja - rekao je Viktor.

- Imao si sukob sa Asminom, u kojoj meri ti se promenilo mišljenje o njemu - pitao je Darko.

- Ja sam mu govorio da je loš, da je lažov, da je prevarant. Kada je bila moja podela budžeta, rekao sam da ja manipulator. Kada sam skočio, to je moj temperament, ja skočim kada neko kaže nešto Mini. Loš je čovek! Ne možeš da budeš dobar čovek da izgovaraš takve reči. Hajde da se sve to stavi sa strane, kakve reči izgovara majci svog deteta?! - rekao je Gagić.

- Da li ova Stanijina priča ide u prilog svemu tome što ti misliš i što si mislio - pitao je Darko.

- Stanija je ovde ušla i ubila je tri muve jednim udarcem. Ušla je da odbrani sebe, kako je odbranila sebe potvrdila je Anelinu priču, da je hteo da je obmane, u suštini da je varao, da je tu muljao. On kada je ušao ovde, on je krenuo da je brani, bio je na njenoj strani, kovao je u zvezde, ušla Stanija, muva se sa Majom. Potvrđeno je i sa Aneline strane priča, odjednom je najgora, ljubavnica i prostitutka. Mislim da će svaka završiti isto kao i njih dve. Mislim da je u pitanju obostrani interes, a to je inat Staniji...Oni komentarišu da Stanija ništa nije rekla, ona je sve rekla - rekao je Viktor.

- Kako ti izgledaju Sofija i Terza i šta ti misliš, da li je Sofija iskrena prema Terzi - pitao je Darko.

- Kada je ona pričala nešto, videlo se da malo mulja. Evo opet i Asmina mogu tu da prokomentarišem. Kleo se u brata i u bratovu decu da ima snimke, posle par dana je priznao da je slagao sve. Ne pratim nešto njihov odnos. Isto kada je bila moja podela budžeta, rekao sam da mi izgleda da je to rijaliti veza i da neke stvari rade na silu - rekao je Viktor.

Autor: Nikola Žugić