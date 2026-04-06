Je l' imam pravo da se zaljubim u tebe? Janjuš otvoreno MUVA Staniju, ona mu lupila zid: Imam kodekse prema bivšima svojih drugarica! (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao.

Odmah nakon današnje ankete, Marko Janjušević Janjuš i Stanija Dobrojević izašli su u dvorište da razgovaraju.

- Da li ti meni smeš da pogledaš u oči - pitala je ona.

- Imam li ja pravo da se zaljubim u tebe - pitao je Janjuš.

- Nemaš, imaš devojku, a meni je zauzetih dosta - istakla je Dobrojevićka.

- Mogu da rasinem, ti si mi simpatična i zanimljiva. Ne može meni sa tobom da vatra plane - naveo je Janjuš.

- Kad sam ljuta papričica, pozdravila sam i Jelicu, hoćeš da te podsetim. Drugar Asmin dobio od nje prepiske. Tiha sam ti patnja već godinama. Od prve poruke koju si pustio. Ja sam rijaliti drugarica sa kodeskima, ja sa bivšima od drugarica nemam ništa - rekla je Stanija.

- Znaš da sam te sanjao - rekao je Janjuš.

- Ja kad raskinem, ne ulazim u sledeću vezu, treba mi šest meseci do godinu dana, da se očistim. Asmin je imao kompleks, pre njega sam upoznala bilionera, on me je urnisao, pa posle cvilio na poruke, na kraju sam ga blokirala. On je prelep muškarac, ali bio je frik, nije mi dao da gledam filmove, tražio da gledam crtane

- Da li ti možeš da se zaljubiš nekog ko ima 200 hiljada - pitao je Janjuš.

- Mogu ja i u nekog koji nema ništa, ali mora da ima integritet - rekla je Stanija.

- Ja ću se boriti... Ja pišem, piše svaki muškarac kad je slobodan - rekao je Janjuš.

- Koliko te je Jelkić volela, davala ti pare i sve, sve mi poslala crno na belo - rekla je Dobrojevićka.

Autor: R.L.