Pravili su bebu preko vacapa, a onda dve godine i pet meseci bili 'na suvo'! Janjuš proziva Dobrojevićku i Alibabu, za sve pare: Stanija se ne odbija! (VIDEO)

Ne gase se.

Robot Toša pričao je sa Janjušem i Mikijem Dudićem o svim aktuelnim dešavanjima, a najviše su se bazirali na Aneli, Asmina i Staniju.

- Smuvali su se Filip i moja bivša, mazili su se. Sve sam bivše udomio i sve su srećne - rekao je Janjuš.

- Jao što mi drago - naveo je Toša.

- Svakoj sam ulepšao život, sad ne znam kojoj je lepše. Nisu se ljubili, samo su se dodirivali, ne bi oni to sebi dozvolili. I Maja evo, reč joj čvršća od kamena, kad nešto kaže to je tako. Novo je što se Filip zaljubio, kao i svaki prošli put, ali priznao je da i on ima dušu, treba mu da ga neko zagrli - rekao je Janjuš i dodao:

- Voleo bih da budu u vezu, pa da vidimo kako će se ponašati kad krenu svađe. Aneli je bila tu noć jako loše, nije mogla da izdrži, teško je bilo, ali je popustila Filipu. Te noći situacija sa bivšim mužem, i sa Stanijom - rekao je on.

- Pogodilo je što su rekli da je u dogovoru sa Asminom, onda nije bila ni na žurki, pala u depresiju, a onda je došao don Filipo - dodao je Miki.

- A Teodora ga je čekala, ali njoj to ne smeta, ona isto nema emociju i šta god da se desi kakve veze ime, ni Nenad je ne zanima, on nareže malo voća u frižider, pa ona to jede, ali ne gledaju se - bio je ironičan Janjuš, pa nastavio:

- A i Staniju šta snađe ovih godinu dana, ne znam kako preživljava - rekao je Janjuš.

- Stanija se ne odbija - rekao je Miki.

- Oni su imali samo prvih mesec dana s*ks, pravili su bebu preko vacapa, osetila je da je taj muškarac, davali imena deca, bili zaljubljeni, onda su imali s*ks mesec dana, a onda dve godine i pet meseci na suvo su bili... Deset hiljada joj je slao svaki mesec, a ni da pipne - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.