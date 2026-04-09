Pravi decu usput... Asmin postao glavna krpa za brisanje patosa, Aneli ga dokrajčila: Umesto da gleda film sa Norom, on je bio u Majamiju (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Ono je bila najveća bruka da se vidi ko je taj muškarac. Nek izbace sliku gde pokazuje srednji prst i nešto u avionu, dovela sam ga u red - rekla je Stanija.

- Ovo smo negde već sve čuli, meni je sve jasno kao dan. Sviđa mi se što su njih dve danas ženski raspravile. Onu noć njoj nije trebao razgovor, stvorila je sumnju. Što nisi bio sa ženom sa kojom imaš dete, nego sa njom u Majamiju, pa i trebao je da plati. Pogledajte nakaradu Božiju. I on prevrće priču, hoće da je us*rava. Mustafa je rekao da bira nju u odnosu sa Majom. Oni su za Novu godinu normalno razgovarali sa njom - rekla je Milena.

- Aneli je spominjala i njegovog navodnog sina - rekla je Ivana.

- Mevlida je rekla Aneli: " Sve i da ga ima kakve veze ima to sa ovim". Smeće, pravi decu usput i to radi namerno. Ona je rekla sve što smo mi negde i pričali - rekla je Milena.

- Sad sam se prisetila Barbi filma. Umesto da smo gledali, on, ja i Nora, on je gledao sa njom. To je prvi stori koji je on objavio. Film je bio na engleskom, a on ne zna engleski - rekal je Aneli.

- Natucao je - rekal je Stanija.

- Ja nisam stavio nijedan stori - rekao je Asmin.

- Priča gluposti budaletina. On je stavio stori verovarno samo za mene. Njemu kad legne 150 hiljada recimo, legne mu od zarade. On deset odmah uzme za sebe i potroši na gluposti. 120 da za beton i ostalo - rekla je Aneli.

- On je plaćao ime Stanije Doberojević. On jako nisko udara, spreman je na sve sada. Slažem se da će Maja isto proći. Stanijin i Anelin razgovor danas je klasično Anelino okretanje priče sa Asminom. Mrtva trka ko glumi veću žrtvu. Stanija to radi lukavije i namazanije, ne radi preterano isforisariano. Bauštelac te ovde izblamirao - rekao je Uroš.

- Zamisli sav ovaj blam bez toga?! - rekal je Stanija.

- Vrti tri najveće ribe ovde - rekao je Uroš.

- Koštalo ga 350 hiljada, a nije ni video ribicu - rekla je Stanija.

- Te pare su proklete! - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić