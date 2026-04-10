Taki je pred NERVNIM RASTROJSTVOM što je Maja u vezi sa ovim SMRADOM! Kačavenda iznela sijaset uvreda za Asmina: Takvu traumu sam doživela samo kad mi je mama umrla! (VIDEO)

Ne može da ga podnese.

Milena Kačavenda stigla je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, kako bi prokomentarisala sve aktuelne teme u "Eliti 9".

- Meni je Stanija ulepšala kraj rijaltiija, njen ulazak je bio masakr u rukavicama, ja bih baš volela da žena ostane, konačno ne slušam Luku i Anitu, g*vna mi se jedu od njih dvoje. Sviđa mi se zaplet, dođe žena i napravi karambol opšti, mnogo mi se sviđa kako se stvari odvijaju. Maja je iz inata ukačila za Asmina da bi bila u temi. A sad ona kaže da smo mi ljubomorni na njen odnos sa Asminom. Ja nju gotivim, ali ne mogu da verujem da joj se sviđa ovaj debilko, on je takav smrad, smeće i dno, nadam se da svi gledaoci to napolju vide. Stanija i Aneli različite žene, a njegov odnos prema bivšima isti i prema jednoj i prema drugoj. Mislim da je Taki pred nervnim rastrojstvom zbog njenog ulaska u odnos sa ovim smećarom, on je rijaliti paćenik. Aneli je ganjao jer je ona bila sa ozbiljnim njuškama. On je sve njih nasankao. Govori Staniji da je htela dete sa njim već na vacapu, je l moguće da su sve žene odroni a one sve htele decu s njim, on je najgori oblik muškarca. Verujem da postoji Samjuel - rekla je Kačavenda i nastavila:

- Aneli nikako nije trebalo onaj razgovor sa Asminom, onda valjanje sa Filipom. On se konsultuje sa Saletom, ona se konsultuje sa Minom. Luka koji p*ši k*ru mornaru, Asminu. A Janjuš se drži po strani, ali čeka Asmina da ga pos*re. Ta kombinacija ženomrzaca, ne mogu da ih smislim. Asmin priča za Staniju o toj trudnoći, postali ginekolozi. Stanija izgleda kao avion, ti si smeće, g*vnaru da pravi dete sa njom. Ustao Marinković da objasni kako se deca prave, o čemu mi pričamo ovde, da li je izvadio, nije jeste, osećam se kao u p*rno industriji. Muškarčina ne može sa mnom da izađe na kraj nego će da mi pobaca stvari... Aneli se ovim postupkom sa Filipom sebi u*rala u usta. Ne možemo da spavamo od s*sa Maje i Asmina, a mi smo ljubomorni. Maji ne priliči ovakva budaletina, smećar, skupo će platiti ovu cenu - navela je ona.

Kačavenda nije krila da joj je žao što je imala komunikaciju sa Durdžićem pre rijalitija.

- Ja sam se sa Asminom čula 20 dana pred rijaliti svaki dan, j*bo mi pas mater, nikad mi nije rekao da se čuje sa Sitom - istakla je Milena.

Drvo je želelo da čuje šta zapravo misli da će se desiti sa vezom Maje i Asmina.

- Asmin je u ovom odnosu sa Majom sluškinja, ova kerina, pseto, on je p*čkopaćenik opterećen popularnim ženama. Maja mu je dala ono što mu je trebalo. Aneli je sad aktuelna i drži rijaliti tri sezone. On želi taj nivo, imao je Staniju, sad ima Maju, a sad će probati da joj napravi dete, nadam se da neće to dozvoliti. Emocija nikakvih nema, ne može niko da me ubedi da je jedan muškarac onakav gmizavac koji trpi vređanja, omalovažavanja, kojoj ženi treba p*čkica, treba Maja da ga šutne u d*pe, kao puž gmiže, on je bukvalno ker. Ako pet dana napolju provede sa ovim mentolom, ima da priča htela si dete, ja sam ti dao dvesta hiljada, on je lažni ljubavnik, lažni sponzor, lažni biznismen. Predviđam da će Maja da ga izlema, jedva čekam, da mu se naj*be propisno celog spiska. Taki će im j*bati majku, ako Maja imalo mozga ima neće sa njim napolju ni sekund provesti. Čvtsto sam uverena da pravi ženama decu na kvarno. Tu vrstu traume sam doživela kad su mi javili da mi je mama umrla i kad je Asmin rekao da sam incest majka, ne znam kako nisam pala u nesvest, niko me nikad nije tako ubo, ja sam dobila gušenje - rekla je Milena.

Ona je potom prokomentarisala i Janjuša.

- On je veliko smeće, mislio je da će da me uvali, a ja sam njega navukla da sam prizna sve, on je jedan džukac, lažnjak i folirant, on je ponosan kad kaže da je imao osam devojaka. Kad izađem videćemo da li sam bila na poziv. Zvao me je dok je bio sa detetom, a tretira me kao Saru... Ja ne kažem da sam nasela, ali šta je tražio sa mnom pet meseci. Pogle na šta liči, kao ofucani papučinski mačak, kad je bio sa mnom bio je doteran, namirisan, učio od mene. Pokušao je da me degradira, ali bilo je lepo. Pevačica je bila u pravu kad je rekla da ne može da trpi ignor, pokušao je sa mnom komunikaciju, ali on hoće ono da vrati svaku kad hoće - rekla je Kačavenda.

Ona je potom otkrila i jednu tajnu Drvetu.

- Priča se da su se Aneli, Anđelo i Bebica dogovorili da Aneli odvuče Filipa od Teodore. Jer nju boli k*rac za Filipa - rekla je Milena.

Ona je rekla da želi da uradi zadatak da se pomiri sa Asminom kako bi dobila 'bockanje' odnosno tretman lica kao i mašinicu za šišanje za Daču, a Drvo je prihvatilo.

