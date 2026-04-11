DVE ŽENE JEDAN MUŠKARAC! Aneli ne osporava da joj se Filip dopada: Rekao je da sam živa vatra i privlačnija od Teodore (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a novinar Joca je postavio prvo pitanje Aneli Ahmić.

- Filip Đukić je rekao da mu se sviđaš ali da bi pre bio u vezi sa Teodorom - pitao je novinar.

- Postoji ta neka privlačnost koja traje taj neki duži vremenski period. On ima stav da ne bi bio sa ženom koja ima dete. On je tip muškarca kakvog ja volim. On ima svoj x faktor i privlačan je. Ne ložim se ja na njega samo mi je privlačan i zanimljiv. Poslednjih 20 dana se tu čakamo. Uvek mi je bio lep i privlačan ali nikada nije bilo ovako. Ne želim da mi to sve pređe u neku emociju. Ja prema njemu nemam emociju i vidim kuda to vodi i moram da postavim zid - odgovorila je Aneli.

- Kuda to vodi s tim što je on nagovestio neke stvari ili što se tiče tvojim stvari koje si ti osetila - nastavio je novinar.

- Ja sebi ne želim to da dozvolim jer to nema nikakvu perspektivu i nigde ne vodi. Cela situacija je ovde jako čudna, ne mogu sebe da zamislim da sam ovde srećna dok su mi ovakvi odnosi u kući. Postoji neka vrsta privlačnosti ali nije emocija - ispričala je Aneli.

- Repovi iz prošlosti ti ne dozvoljavaju da imaš sreću - nadovezao se Joca.

- Tako je, bilo ko ne samo Filip. Nije ni mesto ni vreme da stvaram neku emociju dok imam životne probleme - rekla je Aneli.

- Kakvu je tebi priču Filip pričao pa si ti na radiju rekla da je neiskren - pitao je Joca.

- Rekao je da sam ja živa vatra, da sam mu privlačnija. Ja sam njega kao osobu zgotivila, šta god da on kaže ja se neću ljutiti - rekla je Aneli.

- Šta kažeš na ovu situaciju sa Aneli - pitao ga je novinar.

- Rekao sam da me radi. Bora me je pitao s kim bih pre bio u vezi, ja jesam rekao sa Teodorom. Ja nemam ništa protiv žena sa decom samo imam svoj stav i on se neće promeniti. Ja neću da lažem. Nećemo imati nikakvu kombinaciju ovde. Ja sam rekao da mi se sviđaju obe ali da me u poslednje vreme Aneli više radi - rekao je Filip.

- Zbog čega misliš da je Filip bio neiskren ovih dana - pitao je Joca Teodoru.

- Filip je od početka pričao istu priču. Bio je neiskren kada je rekao da mu je Aneli samo drugarica. On mene nikada ovde nije štitio niti ja to očekujem. Ispao je loš što je te neke stvari lagao ali to je njegova stvar. Ne zanima me šta drugi misle i ne mislim da mi karma vraća.

Autor: T. Mladenović