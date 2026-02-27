AKTUELNO

Nova drama Maje i Asmina! Pljušte prozivke po pušionici: Čula sam od tvoje žene da voliš advokate (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin Durdžić došao je do pušionice, te se tako ponovo posvađao sa Majom Marinković, a u ovoj svađi su pljuštale prozivke na sve strane.

- Ja sam čula od tvoje žene da ti je advokat gej - rekla je Maja.

- Njemu ću posebno da je*em mater jer mi se umešao u vezu - rekao je Asmin.

- Nemoj tako da prićaš o mom advokatu, on je pošten čovek - rekla je Maja.

- Umešao se u vezu sa lažnim informacijama - rekao je Asmin.

- Ne treba ti meni ništa da platiš, pa nisam ja sponzoruša i ku*ava - rekla je Maja.

- Ti si jedna mala cava - rekao je Asmin.

- Nisam ja tvoj poltron da pričam ono što tebi odgovara, ali mi je drago što si mi rekao da ti nisam bila fejk - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

